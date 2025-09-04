Punjab Flood News Updtae CM Mann announces appointment of gazetted officer for every village बाढ़-बारिश के बीच पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, हर गांव में तैनात होंगे अधिकारी, Punjab Hindi News - Hindustan
Punjab Flood News Updtae CM Mann announces appointment of gazetted officer for every village

सीएम भागवंत मान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद सुनिश्चित करने के लिए हम प्रत्येक गांव में एक राजपत्रित अधिकारी तैनात कर रहे हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Thu, 4 Sep 2025 07:50 PM
पंजाब इस समय भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ और बारिश के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने प्रशासन और प्रभावित लोगों के बीच बेहतर संचार के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में एक अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा की। सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम ने लिखा कि राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति से गांवों के लोग अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगे, ताकि त्वरित और उचित समाधान हो सके।

सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम भागवंत मान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद सुनिश्चित करने के लिए हम प्रत्येक गांव में एक राजपत्रित अधिकारी तैनात कर रहे हैं, ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग अपनी सभी समस्याएं उनके साथ साझा कर सकें और त्वरित एवं उचित समाधान प्रदान किया जा सके।

बाढ़ से पंजाब में अब तक 37 लोगों की मौत

राज्य सरकार के अनुसार, पंजाब में भारी बाढ़ से 37 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा, लगभग 1655 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र गुरदासपुर है। यहां 324 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, इसके बाद फिरोजपुर (111), अमृतसर (190), होशियारपुर (121), कपूरथला (123) और संगरूर (107) हैं। सरकार के अनुसार, लगभग 175216 हेक्टेयर कुल कृषि भूमि प्रभावित हुई है।

दिन-रात काम कर रहे पंजाब आप के स्वयंसेवक

बता दें कि बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज अमृतसर के बाढ़ प्रभावित अजनाला गांव में राहत सामग्री लेकर पहुंचे। राहत सामग्री लाते समय भारद्वाज ने कहा कि उनकी टीम कड़ी मेहनत कर रही है। पंजाब आप के स्वयंसेवक दिन-रात काम कर रहे हैं। जो भी संभव है, किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आम लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी दुनिया में कहीं भी जरूरत पड़ी, पंजाब, पंजाबियों और सिखों ने सबसे पहले मदद की है।

