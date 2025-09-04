बाढ़-बारिश के बीच पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, हर गांव में तैनात होंगे अधिकारी

सीएम भागवंत मान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद सुनिश्चित करने के लिए हम प्रत्येक गांव में एक राजपत्रित अधिकारी तैनात कर रहे हैं।

पंजाब इस समय भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ और बारिश के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने प्रशासन और प्रभावित लोगों के बीच बेहतर संचार के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में एक अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा की। सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम ने लिखा कि राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति से गांवों के लोग अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगे, ताकि त्वरित और उचित समाधान हो सके।

बाढ़ से पंजाब में अब तक 37 लोगों की मौत राज्य सरकार के अनुसार, पंजाब में भारी बाढ़ से 37 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा, लगभग 1655 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र गुरदासपुर है। यहां 324 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, इसके बाद फिरोजपुर (111), अमृतसर (190), होशियारपुर (121), कपूरथला (123) और संगरूर (107) हैं। सरकार के अनुसार, लगभग 175216 हेक्टेयर कुल कृषि भूमि प्रभावित हुई है।