पंजाब: एलपीजी टैंकर में विस्फोट में अब तक पांच मौतें, कई की हालत नाजुक

पंजाब के होशियारपुर-जालंधर हाईवे पर गांव मंडियालां के पास हुए एलपीजी टैंकर में विस्फोट में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं, हादसे के चलते होशियारपुर-जालंधर नेशनल हाईवे कई घंटों तक बंद रहा, जिससे लंबा जाम लग गया। हाईवे पर यातायात धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हादसे पर दुख जताया है और जान गंवाने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

उन्होंने एक्स पर लिखा कि जिला होशियारपुर के गांव मंडियालां में देर रात एलपीजी गैस से भरे एक टैंकर के फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कुछ लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबर मिली है और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। पंजाब सरकार की ओर से हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और घायलों का इलाज मुफ्त करवाया जाएगा।

ग्रामीणों ने लगाया इलाके में गैस की कालाबाजारी का आरोप

होशियारपुर की एसडीएम गुरसिमरनजीत कौर ने बताया कि इस हादसे से हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। हम पीड़ितों के साथ हैं और उनकी हरसंभव मदद की जाएगी। एसपी मेजर सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि इलाके में गैस की अवैध बिक्री हो रही थी, जिसके कारण यह टैंकर वहां मौजूद था। पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है। वहीं, हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। सुबह लोगों ने मुआवजे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हाईवे पर धरना शुरू कर दिया। एसडीएम के आश्वासन के बाद लोगों ने धरना खत्म किया। पुलिस जांच में सामने आया कि पिकअप सीधे एलपीजी टैंकर के नीचे लगे नोजल से टकराई। इससे गैस रोकने के लिए लगे नोजल डैमेज हो गए। गैस का रिसाव हुआ और उसने आग पकड़ ली। धमाके की आवाज सुनकर लोगों को लगा कि पाकिस्तान ने मिसाइल दाग दी है। घटना का पता चलने पर एयरफोर्स की टीम भी मौके पर आई।

गांव को आग ने ले लिया था चपेट में होशियारपुर के गांव मंडियाला में शुक्रवार देर रात पिकअप गाड़ी के टक्कर मारने के बाद एलपीजी से भरे टैंकर में ब्लास्ट हो गया। गैस के रिसाव की वजह से आग ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 15 दुकानें और 4 घर जल गए। एहतियात के तौर पर होशियारपुर-जालंधर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। शुक्रवार देर रात एलपीजी से भरे टैंकर को एकट्रक ने टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे टैंकर सड़क पर पलट गया और इसमें ब्लास्ट हो गया। टैंकर के पलटते ही जोरदार धमाका हुआ और टैंकर से तेजी के साथ गैस का रिसाव होने लगा। आग इतनी तेजी से भड़क उठी कि कुछ ही पलों में उसने आसपास के घरों और दुकानों को चपेट में ले लिया। आग की चपेट में कई ग्रामीण फंस गए, जिनमें से कई पहले से ही सो रहे थे, जिससे उन्हें भागने का ज्यादा समय नहीं मिला।