किसान ने 7 रुपये में लिया टिकट, जीत गया 1 करोड़ की लॉटरी; रातोंरात बदली किस्मत
बलकार सिंह लंगर सेवा में व्यस्त थे, जबकि धार्मिक आयोजन के कारण स्टॉल कई दिनों तक बंद रहा। मजरी सोढियां गांव के निवासी बलकार पिछले लगभग एक दशक से उसी आउटलेट से लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे हैं।
पंजाब में फतेहगढ़ साहिब जिले के एक किसान ने मात्र 7 रुपये के टिकट से 1 करोड़ रुपये की लॉटरी जीत ली। विजेता बलकार सिंह ने सिक्किम स्टेट लॉटरी का टिकट सरहिंद में स्थानीय स्टॉल से 24 दिसंबर को खरीदा था। ड्रॉ उसी दिन हुआ था, लेकिन बड़ी जीत की खबर कई दिनों बाद सामने आई। इस दौरान सिंह और लॉटरी स्टॉल मालिक फतेहगढ़ साहिब में शहीदी समागम के दौरान सामुदायिक सेवा में व्यस्त थे।
बलकार सिंह लंगर सेवा में व्यस्त थे, जबकि धार्मिक आयोजन के कारण स्टॉल कई दिनों तक बंद रहा। मजरी सोढियां गांव के निवासी बलकार पिछले लगभग एक दशक से उसी आउटलेट से लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे हैं। इन वर्षों में उन्होंने छोटी-छोटी राशियां जीती हैं, जिसमें पहले 90 हजार रुपये का पुरस्कार भी शामिल है। वे कृषि से अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। इस जीत को उन्होंने दृढ़ता और विश्वास से अर्जित आशीर्वाद बताया।
लॉटरी का 10% जरूरतमंदों के लिए
लॉटरी स्टॉल चलाने वाले मुकेश कुमार बिट्टू ने कहा कि वे इस व्यवसाय में लगभग 45 वर्षों से हैं। उनके स्टॉल से पहले 10 लाख रुपये तक के पुरस्कार वाले टिकट बिके हैं, लेकिन एक करोड़ रुपये का जैकपॉट पहली बार उनके आउटलेट से जीता गया है। नतीजा पता चलते ही उन्होंने तुरंत बलकार सिंह को पुरस्कार की सूचना दी। बलकार ने कहा कि यह राशि अपनी खेती की गतिविधियों को बेहतर बनाने में निवेश की जाएगी। साथ ही, पुरस्कार राशि का लगभग 10 प्रतिशत जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अलग रखा जाएगा।
