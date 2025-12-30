Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Punjab farmer wins Rs one crore lottery jackpot with Rs 7 ticket
किसान ने 7 रुपये में लिया टिकट, जीत गया 1 करोड़ की लॉटरी; रातोंरात बदली किस्मत

किसान ने 7 रुपये में लिया टिकट, जीत गया 1 करोड़ की लॉटरी; रातोंरात बदली किस्मत

संक्षेप:

बलकार सिंह लंगर सेवा में व्यस्त थे, जबकि धार्मिक आयोजन के कारण स्टॉल कई दिनों तक बंद रहा। मजरी सोढियां गांव के निवासी बलकार पिछले लगभग एक दशक से उसी आउटलेट से लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे हैं।

Dec 30, 2025 07:45 pm ISTNiteesh Kumar वार्ता
share Share
Follow Us on

पंजाब में फतेहगढ़ साहिब जिले के एक किसान ने मात्र 7 रुपये के टिकट से 1 करोड़ रुपये की लॉटरी जीत ली। विजेता बलकार सिंह ने सिक्किम स्टेट लॉटरी का टिकट सरहिंद में स्थानीय स्टॉल से 24 दिसंबर को खरीदा था। ड्रॉ उसी दिन हुआ था, लेकिन बड़ी जीत की खबर कई दिनों बाद सामने आई। इस दौरान सिंह और लॉटरी स्टॉल मालिक फतेहगढ़ साहिब में शहीदी समागम के दौरान सामुदायिक सेवा में व्यस्त थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:ये कलात्मक आजादी है... सलमान की फिल्म पर जल-भुन रहे चीन को भारत की दो टूक

बलकार सिंह लंगर सेवा में व्यस्त थे, जबकि धार्मिक आयोजन के कारण स्टॉल कई दिनों तक बंद रहा। मजरी सोढियां गांव के निवासी बलकार पिछले लगभग एक दशक से उसी आउटलेट से लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे हैं। इन वर्षों में उन्होंने छोटी-छोटी राशियां जीती हैं, जिसमें पहले 90 हजार रुपये का पुरस्कार भी शामिल है। वे कृषि से अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। इस जीत को उन्होंने दृढ़ता और विश्वास से अर्जित आशीर्वाद बताया।

लॉटरी का 10% जरूरतमंदों के लिए

लॉटरी स्टॉल चलाने वाले मुकेश कुमार बिट्टू ने कहा कि वे इस व्यवसाय में लगभग 45 वर्षों से हैं। उनके स्टॉल से पहले 10 लाख रुपये तक के पुरस्कार वाले टिकट बिके हैं, लेकिन एक करोड़ रुपये का जैकपॉट पहली बार उनके आउटलेट से जीता गया है। नतीजा पता चलते ही उन्होंने तुरंत बलकार सिंह को पुरस्कार की सूचना दी। बलकार ने कहा कि यह राशि अपनी खेती की गतिविधियों को बेहतर बनाने में निवेश की जाएगी। साथ ही, पुरस्कार राशि का लगभग 10 प्रतिशत जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अलग रखा जाएगा।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Punjab Farmer Loan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।