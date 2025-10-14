फसलों की बर्बादी पर मिलेंगे 20,000 रुपये प्रति एकड़, किसानों के लिए कहां शुरू हुई योजना?
पंजाब कैबिनेट ने फसलों के नुकसान पर सहायता राशि बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति एकड़ करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इस दौरान कुछ अन्य अहम फैसले भी लिए।
पंजाब सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। इन फैसलों में जेलों में सुरक्षा बढ़ाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए खोजी कुत्ते तैनात करने का निर्णय भी शामिल है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल नुकसान पर प्रति एकड़ 20,000 रुपये तक मुआवजा देने की मंजूरी दी गई।
जानकारी के मुताबिक नए फैसलों में जेल के अंदर से आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) से छह खोजी कुत्ते खरीदे जाएंगे। प्रवक्ता ने आगे कि कैबिनेट ने खोजी कुत्तों की खरीद को आसान बनाने के लिए पंजाब सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम, 2019 की धारा 63(1) के तहत छूट भी दी।
वहीं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और निवासियों को पर्याप्त राहत प्रदान करने के लिए, कैबिनेट ने मुआवजा दरों में संशोधन को मंजूरी दी। अब किसानों को 26 से 75 प्रतिशत तक फसल के नुकसान पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ और 76 से 100 प्रतिशत तक फसल के नुकसान पर 20,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजा 6,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति मकान कर दिया गया है।
मंत्रिमंडल ने पंजाब लघु खनिज नियमावली, 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में प्रवेश करने वाले लघु खनिजों से लदे वाहनों पर शुल्क लगाने की अनुमति मिल जाएगी। इससे अंतरराज्यीय चौकियों की परिचालन लागत को कम करने और उनकी दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।