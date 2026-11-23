भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। खास बात है कि इस लिस्ट में पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सुनील जाखड़ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। खास बात है कि इस लिस्ट में पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सुनील जाखड़ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं, इसकी अगुवाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों कर रहे हैं। पंजाब में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इधर, आम आदमी पार्टी भी उम्मीदवारों की घोषणाएं करना शुरू कर चुकी है।

भाजपा ने 16 पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही 3 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इनमें ढिल्लों के अलावा उपाध्यक्ष सरदार मनप्रीत बादल, तरुण चुघ, अश्विनी शर्मा, सुनील जाखड़, अविनाश राय खन्ना, मनोरंजन कालिया, श्वेत मलिक, मंत्री श्रीनिवासुलु, विजय सांपला, प्रणीत कौर, रवनीत सिंह बिट्टू, मनजीत सिंह मन्ना, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, दिनेश बब्बू और जंगी लाल महाजन का नाम शामिल है।

कुल 19 हैं सदस्य इन 16 नामों के अलावा पार्टी ने तीन और नामों का ऐलान किया है, जो राज्य में चुनावी तैयारियों को देखेंगे। इनमें राष्ट्रीय महासचिव और राज्सभा सांसद सतीश पूनिया, राज्य के सह प्रभारी वीरेंद्र सचदेव और राज्य के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद अल्का गुर्जर का नाम शामिल है।

भाजपा का घोषणापत्र प्लान भाजपा ने 2027 के घोषणापत्र के लिए सरकार से सुझाव मांगे हैं। ढिल्लों ने रविवार को तीन हेल्पलाइन नंबर और क्यूआर कोड जारी कर इस अभियान की शुरुआत की। ढिल्लों ने कहा कि पंजाब नशों, गैंगस्टरवाद, भ्रष्टाचार और कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उनके अनुसार, इन समस्याओं का समाधान भाजपा की डबल इंजन सरकार में ही संभव है। उन्होंने कहा कि भाजपा नशामुक्ति और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का लक्ष्य पंजाब को नशामुक्त बनाना, युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और राज्य में खुशहाली लाना है।

खन्ना ने बताया कि जनता अपने सुझाव तीन फोन नंबरों और क्यूआर कोड के माध्यम से दे सकती है। सुझाव देने के लिए 0797-194-3333 पर सीधे फोन किया जा सकता है। 991-300-2027 पर मिस्ड कॉल देने के बाद पार्टी कार्यालय से वापस फोन किया जाएगा, जबकि 750-856-0065 पर व्हाट्सऐप संदेश के जरिए सुझाव भेजे जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जनता तक पहुंचने और सुझाव जुटाने के लिए पूरे पंजाब में प्रचार वाहन भी चलाए जाएंगे। इन वाहनों में सुझाव पेटियां रखी जाएंगी। साथ ही, इनमें केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दी जाएगी।

हर सीट पर जीत का दावा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के बाद अब चंडीगढ़ के रास्ते पंजाब में भी पार्टी को हराने की रणनीति पर काम किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि चंडीगढ़ की हर सीट पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि उसके नेता केवल बयानबाजी करते हैं और मैदान छोड़कर चले जाते हैं। संसद में बहस करने की हिम्मत नहीं दिखाते। उन्होंने कहा कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष ही कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए काफी है।