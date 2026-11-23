कांग्रेस से आए नेता जिताएंगे भाजपा को चुनाव, पंजाब की लिस्ट में किसका नाम
भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। खास बात है कि इस लिस्ट में पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सुनील जाखड़ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।
भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। खास बात है कि इस लिस्ट में पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सुनील जाखड़ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं, इसकी अगुवाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों कर रहे हैं। पंजाब में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इधर, आम आदमी पार्टी भी उम्मीदवारों की घोषणाएं करना शुरू कर चुकी है।
भाजपा ने 16 पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही 3 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इनमें ढिल्लों के अलावा उपाध्यक्ष सरदार मनप्रीत बादल, तरुण चुघ, अश्विनी शर्मा, सुनील जाखड़, अविनाश राय खन्ना, मनोरंजन कालिया, श्वेत मलिक, मंत्री श्रीनिवासुलु, विजय सांपला, प्रणीत कौर, रवनीत सिंह बिट्टू, मनजीत सिंह मन्ना, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, दिनेश बब्बू और जंगी लाल महाजन का नाम शामिल है।
कुल 19 हैं सदस्य
इन 16 नामों के अलावा पार्टी ने तीन और नामों का ऐलान किया है, जो राज्य में चुनावी तैयारियों को देखेंगे। इनमें राष्ट्रीय महासचिव और राज्सभा सांसद सतीश पूनिया, राज्य के सह प्रभारी वीरेंद्र सचदेव और राज्य के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद अल्का गुर्जर का नाम शामिल है।
भाजपा का घोषणापत्र प्लान
भाजपा ने 2027 के घोषणापत्र के लिए सरकार से सुझाव मांगे हैं। ढिल्लों ने रविवार को तीन हेल्पलाइन नंबर और क्यूआर कोड जारी कर इस अभियान की शुरुआत की। ढिल्लों ने कहा कि पंजाब नशों, गैंगस्टरवाद, भ्रष्टाचार और कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उनके अनुसार, इन समस्याओं का समाधान भाजपा की डबल इंजन सरकार में ही संभव है। उन्होंने कहा कि भाजपा नशामुक्ति और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का लक्ष्य पंजाब को नशामुक्त बनाना, युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और राज्य में खुशहाली लाना है।
खन्ना ने बताया कि जनता अपने सुझाव तीन फोन नंबरों और क्यूआर कोड के माध्यम से दे सकती है। सुझाव देने के लिए 0797-194-3333 पर सीधे फोन किया जा सकता है। 991-300-2027 पर मिस्ड कॉल देने के बाद पार्टी कार्यालय से वापस फोन किया जाएगा, जबकि 750-856-0065 पर व्हाट्सऐप संदेश के जरिए सुझाव भेजे जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जनता तक पहुंचने और सुझाव जुटाने के लिए पूरे पंजाब में प्रचार वाहन भी चलाए जाएंगे। इन वाहनों में सुझाव पेटियां रखी जाएंगी। साथ ही, इनमें केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दी जाएगी।
हर सीट पर जीत का दावा
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के बाद अब चंडीगढ़ के रास्ते पंजाब में भी पार्टी को हराने की रणनीति पर काम किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि चंडीगढ़ की हर सीट पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि उसके नेता केवल बयानबाजी करते हैं और मैदान छोड़कर चले जाते हैं। संसद में बहस करने की हिम्मत नहीं दिखाते। उन्होंने कहा कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष ही कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए काफी है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2024 के चुनाव में मिली हार का बदला आगामी नगर निगम चुनाव में जीत के साथ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझती है और विकास के मुद्दों पर काम करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को सीमा पर जवाब देने की खुली छूट मिली है। पहले सैनिकों के साथ घटनाएं होती थीं, लेकिन सरकार चुप रहती थी। आज भारत हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें