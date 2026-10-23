गठबंधन के लिए तैयार हैं हम, SAD का किस तरफ इशारा; 2 दलों को साफ मना
पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी महीनों का समय बाकी है, लेकिन सियासी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। अब अकाली दल ने कह दिया है कि आप या कांग्रेस को छोड़कर पार्टी किसी से भी गठबंधन को तैयार है।
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरण तैयार होते नजर आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के अलावा किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। खास बात है कि यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब अटकलें हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिअद के बीच गठबंधन हो सकता है। हालांकि, दोनों दलों ने इसपर कुछ नहीं कहा है और महज अटकलों का दौर ही जारी है।
शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा, 'अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है और हमारे लिए पंजाब सबसे पहले है। हम सरकार बनाएं या न बनाएं, हम पंजाब के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। हमारी नजर में पंजाब के दो सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हैं। इन पार्टियों के साथ हमारा कभी कोई गठबंधन नहीं हो सकता। हालांकि, हम उन अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं जो शिरोमणि अकाली दल की विचारधारा और कार्यक्रमों से सहमत हैं।'
क्या भाजपा करेगी गठबंधन?
भाजपा अभी शिअद के साथ गठबंधन से इनकार करती नजर आ रही है। 19 सितंबर को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भाजपा अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अगर भविष्य में दोनों पार्टियां साथ आईं, तो भी सीटों का बंटवारा समान शर्तों के आधार पर होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व की तरफ से ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच 22 सीट वाला फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा और भाजपा छोटे साझेदार की भूमिका नहीं निभाएगी।
अटकलें क्यों हैं जारी
इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में भाजपा के एक सूत्र ने बताया कि किसी भी पक्ष ने गठबंधन से इनकार नहीं किया है। एक भाजपा नेता ने अखबार से कहा कि अगर पार्टी पंजाब में किसी के साथ गठबंधन में आती है, तो सुखबीर बादल की शिअद होगी। उन्होंने कहा, 'शिअद (पुनर सुरजीत) और अकाली दल (वारिस पंजाब दे) रजिस्टर्ड भी नहीं हैं।'
उन्होंने कहा, 'SAD हमारा पुराना साथी है और संभावनाएं उनके साथ गठबंधन की ज्यादा हैं। हालांकि, ये सब बातचीत पर निर्भर करता है और किन मुद्दों पर बात की जाती है, ये भी देखना होगा।' उन्होंने ने भी साफ कहा है, 'भाजपा निश्चित रूप से छोटे भाई की भूमिका नहीं निभाएगी।'
अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है भाजपा
अगस्त में भाजपा ने ऐलान किया था कि किसी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा और सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने कहा था, 'मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं। हो सकता है कि आपको यह बात उबाऊ लगे, लेकिन भाजपा अपनी ताकत और क्षमता के बल पर 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।' पीटीआई भाषा के अनुसार, जब उनसे विशेष रूप से पूछा गया कि क्या पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा का कोई गठबंधन नहीं होगा, तो पूनिया ने कहा, 'हां, सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का यही मतलब है।' हालांकि, उन्होंने साफ किया था कि इस संबंध में दिल्ली से फैसला लिया जाएगा।
2020 में छूटा साथ
खास बात है कि भाजपा और शिअद पंजाब में गठबंधन में थीं, लेकिन साल 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर दोनों दल अलग हो गए थे। बाद में 2027 में दोनों पार्टियों ने अलग चुनाव लड़ा। तब आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। राज्य में पहली बार सरकार बनाने वाली आप ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को बनाया था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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