पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले BJP और अकाली दल के बीच गठबंधन की चर्चा तेज है। भगवंत मान के नेतृत्व में AAP सत्ता बचाने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस भी वापसी की कोशिश कर रही है। जानिए पंजाब में कैसे बदल रहे हैं चुनावी समीकरण?

गुरदासपुर के कादियां में 'लोक मिलनी' (जन संवाद कार्यक्रम) के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। (फोटो- @BhagwantMann X)

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल किसी एक दल की स्थिति स्पष्ट रूप से मजबूत नहीं कही जा सकती। AAP के सामने सत्ता विरोधी नाराजगी की चुनौती है तो BJP और अकाली दल के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनना बाकी है। कांग्रेस भी अपने संगठन को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगले साल होने वाला चुनाव कई दिलचस्प राजनीतिक समीकरणों का गवाह बन सकता है।

भगवंत मान के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में AAP अमृतसर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के पोस्टर और होर्डिंग बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। इनमें उन्हें बुजुर्ग महिलाओं से मिलते, छात्रों से बातचीत करते और किसानों के साथ संवाद करते दिखाया गया है। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए भगवंत मान को अपना प्रमुख चेहरा बनाने की तैयारी कर ली है।

हालांकि, पार्टी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सरकार के विधायकों के कामकाज को लेकर नाराजगी और सत्ता विरोधी माहौल का असर चुनाव पर पड़ सकता है। इसके अलावा पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और शीर्ष नेतृत्व की लोकप्रियता में भी पहले के मुकाबले गिरावट आने की बात सामने आई है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, AAP ने इस नाराजगी से निपटने के लिए पहले ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी ने कम से कम आठ विधायकों को टिकट देने से दूरी बनाई है। इनमें कृषि मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि, मौजूदा विधायकों को हटाने के इस फैसले से पार्टी के भीतर असंतोष भी बढ़ा है।

BJP-अकाली दल के साथ आने से क्यों बदल सकता है चुनावी गणित? पंजाब चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा BJP और शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठबंधन की है। दोनों दल पहले सहयोगी रह चुके हैं। हालांकि, 2020 में विवादित कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने NDA से नाता तोड़ लिया था। बाद में ये कृषि कानून वापस ले लिए गए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, BJP के कुछ नेताओं का मानना है कि AAP फिलहाल चुनावी मुकाबले में आगे हो सकती है, लेकिन अकाली दल के साथ गठबंधन होने पर पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। BJP के एक नेता के मुताबिक, सुखबीर बादल और अकाली दल फिलहाल अपने सबसे अच्छे दौर में नहीं हैं। अकाली दल में कई गुट बन चुके हैं और नेतृत्व के खिलाफ असंतोष भी है। सुखबीर बादल की राजनीतिक स्थिति भी पहले जैसी नहीं रह गई है।

अकाली दल के सामने अकाल तख्त के आदेशों और नए पंथक आंदोलनों के उभार की चुनौती भी है। खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह और उनकी पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की मौजूदगी से बादल परिवार के लिए पंथक वोटों को एकजुट करना आसान नहीं होगा। खासकर जाट सिख बहुल इलाकों में यह चुनौती अहम मानी जा रही है।

इसके बावजूद BJP के कुछ नेताओं को लगता है कि दोनों दल साथ आते हैं तो गठबंधन मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। BJP को शहरी इलाकों में समर्थन मिलने की उम्मीद है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अकाली दल का प्रभाव गठबंधन के काम आ सकता है।

सीट बंटवारे पर क्यों फंसी है गठबंधन की बातचीत? BJP और अकाली दल के बीच गठबंधन की घोषणा में देरी की एक बड़ी वजह सीटों का बंटवारा बताई जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP का वोट शेयर 9.63 फीसदी था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 18.56 फीसदी हो गया। इसी बढ़े हुए वोट शेयर के आधार पर BJP गठबंधन में बराबर सीटें मांग रही है।

वहीं, अकाली दल गठबंधन में अपनी बड़ी साझेदार वाली भूमिका बरकरार रखना चाहता है। अकाली दल के नेताओं का मानना है कि गठबंधन में बड़ा दल बने रहना इसलिए भी जरूरी है, ताकि जाट सिख वोट उसके हाथ से निकलकर अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की ओर न चले जाएं।

2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल को केवल तीन सीटें मिली थीं। बाद में उसके एक विधायक के पार्टी छोड़ने के कारण यह संख्या घटकर दो रह गई। इसलिए दोनों दलों के लिए गठबंधन की जरूरत तो है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाना आसान नहीं दिख रहा है।

BJP के सामने हिंदुत्व की राजनीति और पंजाब के मुद्दों में संतुलन की चुनौती पंजाब में BJP के सामने एक बड़ी चुनौती अपने चुनाव प्रचार की रणनीति तय करना भी है। पार्टी के एक नेता के मुताबिक, पंजाब में BJP को अपने मूल हिंदुत्व एजेंडे को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने से बचना होगा। उनका कहना है कि पंजाब में बुलडोजर राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी।

यह संतुलन इसलिए भी चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि इसी दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में BJP का चुनावी प्रचार और राजनीतिक बयानबाजी अक्सर ज्यादा आक्रामक रही है। पंजाब में पार्टी कानून-व्यवस्था, गैंगस्टर गतिविधियों और नशे के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।

रिपोर्ट के मुताबिक, BJP नेताओं का दावा है कि राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी है। खासतौर पर अजनाला में ASI सुखचैन सिंह पर हुए हमले का मामला पुलिस के मनोबल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस हमले में मोटरसाइकिल सवार तीन हमलावरों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था।

पंजाब में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस से मिल रही है। हालांकि, पार्टी लंबे समय से अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। इस स्थिति से निकलने के लिए कांग्रेस ने संगठन में बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने सचिन पायलट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) का पंजाब प्रभारी बनाया है। वहीं, ओलंपियन परगट सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

पार्टी अब एकजुट होकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। अमृतसर और आसपास के इलाकों में कांग्रेस नेताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियां भी नजर आने लगी हैं। इसके मुकाबले BJP और अकाली दल की मौजूदगी फिलहाल अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रही है।

कांग्रेस को उम्मीद है कि अकाली दल से दूर हुए पंथक वोटों का एक हिस्सा फिर बादल के नेतृत्व वाली पार्टी की ओर जा सकता है। इससे चुनावी मुकाबले में कांग्रेस को फायदा मिलने की संभावना है।

चन्नी के सहारे दलित वोटों पर कांग्रेस की नजर कांग्रेस की रणनीति में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की भूमिका भी अहम हो सकती है। पार्टी को उम्मीद है कि चन्नी के सक्रिय चुनाव प्रचार से दलित वोटों को एकजुट करने में मदद मिलेगी।

पंजाब की आबादी में अनुसूचित जाति यानी SC समुदाय की हिस्सेदारी 32 फीसदी है। यह किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे बड़ा अनुपात है। ऐसे में दलित मतदाताओं का समर्थन चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है।

इसके अलावा कांग्रेस एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कद वाले नेता की वापसी की संभावनाएं भी तलाश रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस हाईकमान इस दिशा में काम कर रहा है।

हाल ही में नई दिल्ली में सोनिया गांधी के संस्मरण पर आयोजित एक चर्चा के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे। वह पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ गांधी परिवार के पुराने पारिवारिक मित्र भी हैं।