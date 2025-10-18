रिश्वत केस में फंसे पंजाब DIG भुल्लर सस्पेंड, घर से मिला था ढाई किलो सोना, साढ़े सात करोड़ कैश

संक्षेप: डीआईजी भुल्लर के घर पर तलाशी के दौरान, सीबीआई ने 7.50 करोड़ रुपये कैश और ढाई किलो सोने की ज्वेलरी जब्त की। इसके अलावा भी लग्जरी घड़ियों समेत अन्य चीजें भी मिली थीं। भुल्लर को अब सस्पेंड कर दिया गया है।

पंजाब के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर पर पंजाब सरकार ने ऐक्शन लिया है। भुल्लर को सीबीआई ने आठ लाख रुपये की रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया था। पंजाब सरकार ने भुल्लर को सस्पेंड कर दिया है। भुल्लर के घर पर तलाशी के दौरान, सीबीआई ने 7.50 करोड़ रुपये कैश और ढाई किलो सोने की ज्वेलरी जब्त की। इसके अलावा, रोलेक्स और राडो जैसे ब्रांड की 26 लग्जरी घड़ियां, परिवार के सदस्यों और संदिग्ध बेनामी कंपनियों के नाम पर 50 से ज्यादा अचल प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट, लॉकर की चाबियां और कई बैंक अकाउंट की डिटेल्स, चार हथियार और 100 जिंदा कारतूस भी मिले।

समराला में भुल्लर के फार्महाउस से, सीबीआई अधिकारियों को शराब की 108 बोतलें, 15.70 लाख रुपये कैश और 17 जिंदा कारतूस मिले। भुल्लर को फतेहगढ़ साहिब के एक स्क्रैप डीलर की शिकायत के बाद उनके मोहाली ऑफिस से गिरफ्तार किया गया था, जिसने सीनियर IPS अधिकारी पर उनके खिलाफ 2023 की FIR को सेटल करने के लिए रेगुलर मंथली पेमेंट मांगने का आरोप लगाया था। भुल्लर को शुक्रवार को यहां की एक CBI कोर्ट ने ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था।

पंजाब होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के शनिवार को जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स के रूल 3(2) के मुताबिक, “सर्विस का कोई भी सदस्य जो किसी क्रिमिनल चार्ज या किसी और वजह से 48 घंटे से ज्यादा समय के लिए ऑफिशियल कस्टडी में रहता है, उसे इस रूल के तहत संबंधित सरकार द्वारा सस्पेंड माना जाएगा।” ऑर्डर में कहा गया है, "इस रूल के मुताबिक, हरचरण सिंह भुल्लर, IPS को 16.10.2025 से सस्पेंड माना जाता है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के 48 घंटे बीत चुके हैं।" भुल्लर पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।