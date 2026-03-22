पंजाब में नशा माफिया पर बड़ा वार, सीएम मान बोले- 1556 तस्करों की 772 करोड़ की संपत्ति जब्त

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी अबतक के चार साल के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी अबतक के चार साल के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नशों के खिलाफ ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2022 से अब तक 95881 नशा तस्करों और सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 71228 एफआईआर दर्ज की गईं।

उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए कहा कि 10085 बड़े तस्करों की गिरफ्तारी हुई। 6109 बड़ी/व्यावसायिक नशीली खेपें जब्त की गईं। नशे के हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर फोकस से 5625 किलोग्राम हेरोइन, 3461 किलोग्राम अफीम, 1628 क्विंटल भुक्की और 4.96 करोड़ इंजेक्शन, गोलियां, कैप्सूल व सिरप बरामद हुए। 54.47 करोड़ रुपये की ड्रग मनी जब्त की गई, जबकि 3440 भगोड़े अपराधियों को पकड़ा गया। कुल 1556 तस्करों से 772 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त की गईं।

संगठित अपराध पर कसे शिकंजे के बारे में सीएम मान ने बताया कि एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के गठन के बाद 2858 गैंगस्टरों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, 35 को निष्क्रिय किया गया और 1105 गिरोहों का भंडाफोड़ हुआ। अपराधों में इस्तेमाल 2267 हथियार और 655 वाहन बरामद किए गए। एजीटीएफ ने 6 अप्रैल 2022 से मार्च 2026 तक 38 सनसनीखेज मामलों को सुलझाया, जिनमें बड़े हत्याकांड, वसूली रैकेट, बैंक डकैतियां और आतंकवादी साजिशें शामिल हैं।

वहीं, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पंजाब ने देश में पहली बार एंटी-ड्रोन सिस्टम स्थापित किया। केंद्र से फंड न मिलने पर राज्य ने अपने संसाधनों से यह व्यवस्था की। अब तक 806 ड्रोन बरामद हुए, 1,472 ड्रोन गतिविधियों का पता चला और ड्रोन से 341 अवैध हथियार जब्त किए गए। पुलिस सुधारों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में 12197 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई, जिसमें 1062 सब-इंस्पेक्टर, 450 हेड कांस्टेबल और 10,285 कांस्टेबल शामिल हैं। वर्तमान में 1,746 (2025) और 3,298 (2026) कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

पुलिस आधुनिकीकरण के तहत 327.69 करोड़ रुपये से 2,904 वाहन खरीदे गए।सड़क सुरक्षा फोर्स (जनवरी 2024 में शुरू) ने 5,500 किमी से अधिक हाईवे कवर करते हुए दुर्घटना मृत्यु दर में 48 प्रतिशत कमी लाई। फरवरी 2024 से जनवरी 2026 तक इस फोर्स ने 43,983 हादसों में 47,386 पीड़ितों की मदद की, 19,973 को मौके पर सहायता दी और 27,413 घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

सीएम मान ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि एसएएस नगर और जालंधर में लागू हो चुका है, जल्द लुधियाना, अमृतसर और पटियाला में भी शुरू होगा।पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने गैंगस्टरों को संरक्षण दिया और उन्हें टिकट देकर हलका इंचार्ज बनाया, वे अब इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे।