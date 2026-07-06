इस राज्य में कांग्रेस में बगावत? पार्टी प्रभारी की मीटिंग का पूर्व CM ने किया बहिष्कार, दल-बल समेत दिल्ली रवाना
पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह तब और बढ़ गई, जब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थन करने वाले गुट के प्रतिनिधि पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए सोमवार को दिल्ली रवाना हो गए।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में बगावत अब खुल कर समाने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल की मीटिंग का बहिष्कार कर दिया है। चन्नी अपने समर्थक सांसदों, विधायकों और पूर्व विधायकों से मीटिंग के बाद आज (सोमवार, 6 जुलाई को) दिल्ली रवाना हो गए, जहां वे हाईकमान से मिलेंगे। नई दिल्ली रवाना होने से पहले चन्नी ने अपने समर्थकों संग फोटोशूट करवाया और इसके जरिए अपने ताकत का प्रदर्शन किया।
चन्नी को सांसद रंधावा और 6 विधायकों का समर्थन
चन्नी को पंजाब कांग्रेस का नया प्रधान बनने के लिए अब तक एक सांसद सुखजिंदर रंधावा और 6 विधायकों का समर्थन मिल गया है। इसके अलावा नए वर्किंग प्रधान संगत सिंह गिलजियां भी उनके गुट में शामिल हो गए हैं। मौजूदा प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग के पक्ष में सिर्फ एक सांसद डॉ. अमर सिंह आए हैं। चन्नी ने पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल के आने से पहले ही मोहाली में अपने समर्थक नेताओं से मीटिंग की, जिसमें प्रभारी के बायकॉट का फैसला लिया गया।
बागी गुट ने दिखाई तस्वीर में एकता
वहीं, आज सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुरदासपुर सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें पंजाब कांग्रेस का चरणजीत चन्नी के नेतृत्व वाला गुट दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में पंजाब कांग्रेस के कई प्रमुख नेता मौजूद थे जिनमें घोषणा पत्र समिति के सह-अध्यक्ष और विधायक परगट सिंह, चुनाव समिति की सह-अध्यक्ष रजिया सुल्ताना और भारत भूषण आशु शामिल थे।
रंधावा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह तस्वीर साझा करते हुए लिखा एकता में शक्ति है। इसी तस्वीर को बाद में चरणजीत चन्नी ने भी साझा किया। रंधावा और चन्नी के कुछ ही समय बाद पंजाब कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने भी वही तस्वीर पोस्ट की, जिसे बाद में वड़िंग ने भी एकता में शक्ति है के कैप्शन के साथ पोस्ट किया।
कांग्रेस के भीतर मतभेद से इनकार
रंधावा की शेयर की गई तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष वारिंग ने कांग्रेस के भीतर मतभेद की अटकलों को खारिज किया और कहा कि वह बैठक किसी के खिलाफ नहीं थी। वारिंग ने कहा, "चन्नी साहब (चरणजीत सिंह चन्नी का जिक्र करते हुए) ने सिर्फ अपनी तस्वीर शेयर की है और बताया है कि मोरिंडा में हुई बैठक जारी रही। वह बैठक किसी के खिलाफ नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मोरिंडा बैठक हमारे वरिष्ठ नेता, सम्मानित चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर हुई थी, जिन्हें अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।"
डैमेज कंट्रोल में जुटा हाईकमान
चुनाव समिति के गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक नेताओं की नाराजगी के बीच हाईकमान डैमेज कंट्रोल में जुटा है। भूपेश बघेल ने सबसे पहले चन्नी और कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करनी थी। इसके बाद उनकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत अन्य नेताओं के साथ भी बैठकें प्रस्तावित हैं।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।