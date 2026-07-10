पंजाब कांग्रेस में थमेगी रार? कल बघेल से मिलेगा चन्नी खेमा; वडिंग बोले- सभी को साथ देखेंगे
सूत्रों के मुताबिक, चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और राणा गुरजीत उन नेताओं में शामिल हो सकते हैं जो बघेल से मुलाकात करेंगे। इससे सवाल उठ रहे हैं क्या पंजाब कांग्रेस में जारी रार खत्म हो जाएगी?
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता शनिवार को पार्टी के प्रदेश प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल के साथ बैठक करेंगे। बघेल तीन दिन पहले राज्य में पार्टी नेतृत्व में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना को खारिज कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और राणा गुरजीत उन नेताओं में शामिल हो सकते हैं जो बघेल से मुलाकात करेंगे। इससे सवाल उठ रहे हैं क्या पंजाब कांग्रेस में जारी रार खत्म हो जाएगी?
इस बीच, पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के परिवार ने शुक्रवार को मांग की कि जालंधर से सांसद चन्नी को अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। दिवंगत बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह और बेटी गुरकीरत कौर ने चन्नी से उनके आवास पर मुलाकात की तथा जालंधर के सांसद की मौजूदगी में मीडिया से बात की। कौर ने कहा कि पिछले चुनाव में हमने मांग की थी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दलित समुदाय से हो।
उन्होंने कहा, ''अब भी हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हम चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अगले साल होने वाला चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाना चाहिए।'' कौर ने कहा, ''हम उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''यह हमारी और हमारे समुदाय की भावना है जिसे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।''
बूटा सिंह देश के गृह मंत्री रहे और पंजाब के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक थे। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर पत्रकारों से कहा कि बघेल ने उन्हें बताया है कि शनिवार को एक बैठक तय की गई है। उन्होंने कहा कि बघेल संबंधित नेताओं से अलग-अलग बात करेंगे। वडिंग इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। यह पूछे जाने पर कि जालंधर से मौजूदा सांसद और पंजाब में पार्टी की प्रचार समिति के अध्यक्ष चन्नी कब साथ में नज़र आएंगे, वडिंग ने कहा, ''एक-दो दिन में आप हम सभी को एक साथ देखेंगे।'' उन्होंने कहा कि वह किसी भी नेता से कोई नाराजगी नहीं रखते और कांग्रेस एकजुट है।
खुद के प्रदेश अध्यक्ष न बनने पर नाराज हैं चन्नी
यह पूछे जाने पर कि चन्नी खेमा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है, वडिंग ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, ''मुझे कोई एक ऐसा वरिष्ठ नेता बताइए जिसने कहा हो कि वह मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। चन्नी, सुखजिंदर रंधावा, अरुणा चौधरी, प्रताप सिंह बाजवा - बताइए, इनमें से किस नेता ने ऐसा कहा है?'' कांग्रेस की पंजाब इकाई में नेतृत्व को लेकर जारी हलचल के बीच, चन्नी के करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को अपना रुख नरम किया और बघेल से मिलने का फैसला किया। जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह ने कहा, ''हम बघेल से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे।'' चन्नी खुद को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने से नाराज बताए जाते हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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