पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राज्य की कप्तानी कौन करेगा। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री के नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस रेस में सुनील जाखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी, नवजोत सिंह सिद्धू और विजय इंदर सिंगला भी शामिल हैं। हालांकि, फाइनल फैसला सोनिया गांधी को ही करना है, क्योंकि विधायक दल ने नया नेता चुनने के लिए सोनिया गांधी को ही अधिकृत किया है। फिलहाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य का अगला सीएम कौन होगा? इसे लेकर पार्टी आलाकमान के बीच मंथन जारी है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि अंबिका सोनी को सीएम बनाने पर आलाकमान ने मन बना लिया था, मगर खुद अंबिका ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा था कि कुर्सी के अगले दावेदार के नाम पर आज मुहर लग जाएगी, मगर इस बीच सीएलपी की बैठक भी टल गई है। तो चलिए जानते हैं पंजाब के सभी सियासी घटनाक्रम के ताजा अपडेट।

कांग्रेस में पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर पेच फंस गया है। अंबिका सोनी के इनकार के बाद अब CLP की मीटिंग भी टाल दी गई है। सूत्रों की मानें तो पंजाब कांग्रेस विधायक की बैठक आज नहीं होगी। इधर, अजय माकन, हरीश रावत, नवजोत सिद्धू ने मुख्यमंत्री पद पर की चर्चा है। हालांकि, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पंजाब का अगला सीएम कौन होगा।

पंजाब कांग्रेस में अभी ट्विस्ट बाकी है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहीं अंबिका सोनी ने सीएम बनने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ठुकरा दिया है। उन्होंने बैठक में ही स्पष्ट कर दिया कि पंजाब में सिख को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए।

पंजाब: चंडीगढ़ में सुनील जाखड़ से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह वैद ने कहा कि हम सोनिया गांधी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद सीएलपी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के पीछे एक पृष्ठभूमि और मुद्दे हैं।

वहीं एक अन्य कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर यह सब कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर है। यह आलाकमान का विशेषाधिकार है। सीएलपी की बैठक कल हुई थी और इसे जनादेश दिया गया है। सीएलपी की एक और बैठक की जरूरत नहीं।

Punjab | We are awaiting Sonia Gandhi's orders. Immediately after, a decision will be taken in the CLP meeting. There is a background and issues behind the resignation of Captain Amarinder Singh: Congress MLA Kuldeep Singh Vaid after meeting with Sunil Jakhar, in Chandigarh pic.twitter.com/3ITy8bRE7A