कांग्रेस में मची कलह! राहुल गांधी के भारत लौटते ही होगी रार? अमित शाह से मिले सांसद रंधावा
पंजाब कांग्रेस में फेरबदल के बाद बड़ी कलह! राजा वड़िंग से नाराज 60 नेताओं ने चरणजीत चन्नी के घर बैठक कर इस्तीफे सौंपे। वहीं सुखजिंदर रंधावा की अमित शाह से मुलाकात ने सियासी हलचल तेज कर दी है।
पंजाब कांग्रेस में हुए हालिया संगठनात्मक बदलावों के बाद पार्टी के भीतर कलह और बगावत के सुर तेज हो गए हैं। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष (पीपीसीसी चीफ) बरकरार रखे जाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मोरिंडा स्थित अपने आवास पर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात ने सियासी हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है, हालांकि रंधावा ने इसे पूरी तरह से गैर-राजनीतिक मुलाकात बताया है।
चन्नी के घर 60 नेताओं का जमावड़ा, हाईकमान को अल्टीमेटम
आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस में यह नाराजगी का पहला खुला प्रदर्शन है। चन्नी के घर करीब चार घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में 60 से ज्यादा नेता शामिल हुए, जिनमें हाल ही में गठित चुनाव समितियों के कई सदस्य और 20 से अधिक पूर्व और मौजूदा विधायक मौजूद थे। प्रमुख नेताओं में पूर्व मंत्री तृप्त राजिंदर बाजवा, सुखबिंदर सरकारिया, ओ.पी. सोनी, भरत भूषण आशु और परमिंदर पाल पिंकी शामिल रहे। इसके अलावा दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भी बैठक में पहुंचे।
ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव समितियों में शामिल कई नाराज नेताओं ने अपने 'इस्तीफे' चन्नी को सौंप दिए हैं और उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर पार्टी हाईकमान के सामने अपनी शिकायतें रखने के लिए अधिकृत किया है। ये असंतुष्ट नेता अगले हफ्ते विदेश से लौट रहे राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांग रहे हैं।
बैठक के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट कर बताया कि कांग्रेस नेताओं ने उनसे पंजाब के लोगों की भावनाओं को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखने का आग्रह किया है। पूर्व मंत्री तृप्त बाजवा ने साफ किया कि वे सभी पार्टी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस कमेटी की लिस्ट पर हर हाल में पुनर्विचार होना चाहिए।
राजा वड़िंग गुट का पलटवार
चन्नी के इस शक्ति प्रदर्शन को राजा वड़िंग के करीबियों ने 'फ्लॉप शो' करार दिया है। वड़िंग गुट के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि चन्नी के घर बैठक में शामिल होने वाले और न होने वाले नेताओं की सूची पार्टी हाईकमान को भेज दी गई है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है और संकट को खत्म करने के लिए वह पर्दे के पीछे से चन्नी गुट के साथ बातचीत कर सकता है।
रंधावा और अमित शाह की मुलाकात से गरमाई सियासत
पंजाब कांग्रेस के पुनर्गठन के बीच कोर कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन और पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रंधावा ने इस मुलाकात में किसी भी तरह के राजनीतिक एंगल को सिरे से खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुलाकात पहले से तय थी।
मुलाकात का असल कारण
रंधावा ने बताया कि उन्होंने दो महीने पहले प्रधानमंत्री को पंजाब (खासकर सीमावर्ती इलाकों) की बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर एक चिट्ठी लिखी थी, जिसकी कॉपी अमित शाह को भी भेजी गई थी। इसी सिलसिले में उन्होंने गृह मंत्री से सुरक्षा के मुद्दे पर बात की है। रंधावा ने अमित शाह को पंजाब पुलिस के 'राजनीतिकरण' से अवगत कराया और पाकिस्तान के इशारे पर राज्य में सक्रिय ताकतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रंधावा का बचाव करते हुए पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा का समर्थन किया है।
चन्नी गुट की बगावत पर क्या बोले रंधावा?
चन्नी गुट के शक्ति प्रदर्शन पर रंधावा ने प्रतिक्रिया देते हुए इस पूरी स्थिति को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया। उन्होंने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि पार्टी में बदलावों पर इतनी लंबी चर्चा के बाद भी ऐसी नौबत क्यों आई। रंधावा ने कहा, "स्थिति उतनी खराब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन इतने बैठकों के बाद भी लोगों का असंतुष्ट होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन ही इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने बदलावों को लेकर हाईकमान को क्या रिपोर्ट सौंपी थी।" बता दें कि हालिया फेरबदल में राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखा गया था, जबकि रंधावा को कोर कमेटी का चेयरमैन, चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन और विजय इंदर सिंगला को इलेक्शन मैनेजमेंट पैनल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
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