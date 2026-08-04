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राजा वडिंग की रैली में हंगामा, चन्नी समर्थक को मंच पर बुलाकर लगवाया फोन; फिर क्या हुआ

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब कांग्रेस में खींचतान कम होने की का नाम नहीं ले रही है। बठिंडा में एक रैली के दौरान जब वडिंग के सामने चन्नी के समर्थन में नारेबाजी होने लगी तो उन्होंने एक समर्थक को मंच पर बुलाया और उससे चन्नी को फोन लगाने को कहा।

पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर खींचतान कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बठिंडा में अमरिंदर सिंह राजा वडिंग एक रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक नारेबाजी करने लगे और उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग करने लगे। इससे पहले संगरूर और पटियाला में जिला इकाइयों के कार्यक्रमों के दौरान भी चन्नी समर्थकों ने नारेबाजी करके हंगामा किया था। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा।

चन्नी के समर्थक को वडिंग ने मंच पर बुलाया

वडिंग ने चन्नी समर्थक को मंच पपर बुलाया और उसे चन्नी को फोन लागने को कहा। समर्थक ने चरणजीत सिंह चन्नी को दो बार फोन लगाया लेकिन उधर से फोन रिसीव नहीं किया गया। इसपर वडिंग ने कहा कि वह अब उनका नंबर सेव कर ले और जब जरूरत हो फोन लगाकर देख ले। वडिंग ने चन्नी के समर्थक से कहा कि जब तुम उनसे कहोगे कि तुमने कांग्रेस के प्रोग्राम में गड़बड़ करने की कोशिश की है तो वह यही कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था।

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वडिंग ने बेकाबू भीड़ से शांत होने की अपील की और कहा कि पार्टी में एकता है। उनकी अपील के बाद भी रैली में हंगामा होता रहा। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी बहुत तेज हो गई है। वहीं पार्टी नेतृत्व का दावा है कि 2027 का चुनाव वह मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी में एकता की कोई कमी नहीं है। शुक्रवार को उन्होंने फतेहगढ़ साहिब और मोहाली से हर बूथ, कांग्रेस मजबूत अभियान की शुरुआत की है।

वडिंग बोले- इस्तीफा नहीं दूंगा

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने सोमवार को कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बठिंडा में पंजाब के प्रभारी एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल की मौजूदगी में मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में वडिंग ने कहा, "मैं इस्तीफा नहीं दूंगा।"

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इसी बीच, पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें हटाने का फैसला करता है, तो भी वह संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। वडिंग ने कहा कि पिछले चार वर्षों से उन्होंने पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 13 में से सात सीटें जीती थीं। पार्टी के 'हर बूथ कांग्रेस मजबूत' कार्यक्रमों के दौरान वडिंग और बघेल ने बठिंडा और मुक्तसर में मीडिया से बातचीत की।

Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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Punjab News Charanjit Singh Channi

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