खरगे-राहुल गांधी की मौजूदगी में तीखी बहस के बाद साथ दिखे वडिंग और चन्नी, बोले-पंजाब कांग्रेस एकजुट
पंजाब कांग्रेस की समीक्षा बैठक में तीखी बहस करने के बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और चरणजीत चन्नी सोमवार को साथ-साथ नजर आए। यह समीक्षा बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुलाई थी।
पंजाब कांग्रेस की समीक्षा बैठक में तीखी बहस करने के बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और चरणजीत चन्नी सोमवार को साथ-साथ नजर आए। यह समीक्षा बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुलाई थी। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चला था। यह सारा वाकया शुक्रवार को हुआ था। हालांकि सोमवार को नजारा बदला-बदला सा दिखा। वडिंग ने स्थानीय वरिष्ठ नेताओं के साथ पीएयू परिसर में चन्नी का स्वागत किया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन अमरिंदर सिंह राजा वडिंग सोमवार को पीएयू के दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहाकि चन्नी न केवल स्थायी समिति के चेयरमैन हैं, बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और अन्य सभी नेता एकजुट हैं। हम सब 2027 में पंजाब में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे।
नगर कौंसिल चुनाव पर क्या कहा
नगर कौंसिल चुनावों में आम आदमी पार्टी की तूफानी जीत पर वडिंग ने कहाकि 20 साल से हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी ये चुनाव जीतती रही है। लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव हार जाती है। वास्तव में पिछली सरकारों की तुलना में आप का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। आप सरकार के दौरान विपक्ष का प्रदर्शन पहले की तुलना में कहीं बेहतर रहा है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस बयान पर कि कांग्रेस भाजपा से अलग है क्योंकि वह सभी को विश्वास में लेकर चलती है। वडिंग ने कहाकि फिर उन्हें पार्टी छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी थी? उन्होंने कहा कि अब शायद उन्हें एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस कितनी उदार और खुली सोच वाली पार्टी है और भाजपा में कितना घुटन भरा माहौल है।
पंजाब कांग्रेस के दिग्गजों की अर्तकलह हुई थी उजागर
शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में समीक्षा बैठक में पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच तीखी बहस और व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले। आंतरिक विवाद की मुख्य वजह पार्टी के दिग्गज नेताओं का चुनाव में प्रदर्शन रहा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को उनके अपने ही गढ़ गिद्दड़बाहा में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। धुआंधार प्रचार के बावजूद नगर परिषद के 19 वार्डों में से 17 पर आप ने कब्जा कर लिया। हाईकमान की नजरों के सामने अपने ही गढ़ में हुई इस बड़ी सेंधमारी को लेकर जालंधर के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बैठक में राजा वडिंग की जवाबदेही पर सवाल उठा दिए। वहीं, चन्नी ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों चमकौर साहिब और मोरिंडा में कांग्रेस को शानदार जीत दिलाई। उन्होंने तीखे लहजे में पूछा कि जब प्रदेश अध्यक्ष का अपना ही घरेलू मैदान ढह गया हो तो पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार करेगी?
बाजवा ने वॉकआउट की खबरों को नकारा
राजा वडिंग ने गिद्दड़बाहा में मिली हार का ठीकरा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर फोड़ते हुए आरोप लगाया कि आप ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। उनके इस कथन पर गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर सरकारी मशीनरी का ऐसा ही दुरुपयोग था तो फिर कपूरथला और चमकौर साहिब जैसी जगहों पर कांग्रेस कैसे चुनाव जीत गई? इसके बाद वड़िंग ने चुनाव के दौरान चन्नी की पंजाब से लंबी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में चन्नी ने निजी कारणों का हवाला दिया। इस बहस ने नेताओं के बीच की आपसी कड़वाहट को और बढ़ा दिया। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के बैठक से वॉकआउट करने की खबरें आई, जिन पर सफाई देते हुए उन्होंने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब की स्थिति और राजनीतिक पर 15-20 मिनट बात की। इसके बाद मैंने अनुमति ली और उसी रात जालंधर लौट आया।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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