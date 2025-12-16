गोलियां चलाकर मां की गोद में लोरी नहीं सुन पाओगे; गैंगस्टर्स को CM मान की खुली चेतावनी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Punjab CM Bhagwant Mann warns Gangsters You can not sleep in mothers lap amid Firing and threats
संक्षेप:

Dec 16, 2025 09:50 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गैंगस्टरों और बदमाशों को खुली चेतावनी दी है। चंडीगढ़ में एक प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सोचते हो कि गोलियां चलाकर अपनी मां की गोद में सो जाओगे तो यह भूल जाओ। पुलिस गोली चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया की हत्या और स्कूलों को मिल रही धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मान ने गैंगस्टरों को साफ चेतावनी दी कि राज्य में दहशत फैलाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। अब गैंगस्टर नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई होगी।

स्कूलों को धमकियां मिलने की होगी जांच

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्कूलों को मिल रही धमकियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि कई मामलों में फोन कॉल्स के जरिए डर फैलाने की कोशिश की गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये कॉल्स किन देशों से आ रही हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं। मान ने अकाली दल और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गैंगस्टर समस्या की जड़ें पिछली सरकारों में हैं। उसी दौर में गैंगस्टर पनपे और आज वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सूबे में शांति भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।

गलतफहमी न पालें गैंगस्टर

सीएम मान ने कहा कि, ''पंजाब में गैंगस्टरों के लिए कोई जगह नहीं है। हम किसी गैंगस्टर की हिमायत नहीं करते और उसे शह नहीं देते। अगर गैंगस्टरों ने पंजाब में किसी से लूट की, किसी पर गोली चलाई तो वो ये साफ शब्दों में समझ लें कि ऐसा करके वे भी अपनी मां की गोद में लोरी नहीं सुनेंगे। इधर से भी जरूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि कहां कितनी घटनायें हो रहीं हैं और अंदर या बाहर बैठे गैंगस्टर कहां सक्रिय और शामिल हैं। किस बाहरी देश से सबसे ज्यादा धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। गैंगस्टर ये गलतफहमी न पालें कि वे गोलियों से पंजाब की कानून-व्यवस्था तोड़ देंगे और अमन-चैन भंग कर देंगे।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
