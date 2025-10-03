Punjab CM Bhagwant Mann names SAD turncoat Harmeet Singh Sandhu as AAP nominee for Tarn Taran bypoll हरमीत सिंह संधू कौन? जिन्हें SAD छोड़ने का CM मान ने दिया इनाम; तरनतारन उपचुनाव में होंगे उम्मीदवार, Punjab Hindi News - Hindustan
हरमीत सिंह संधू कौन? जिन्हें SAD छोड़ने का CM मान ने दिया इनाम; तरनतारन उपचुनाव में होंगे उम्मीदवार

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Fri, 3 Oct 2025 08:22 PM
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तरनतारन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अकाली दल छोड़कर आप में शामिल हुए पूर्व विधायक हरमीत सिंह संधू को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। यह घोषणा उन्होंने आज तरनतारन में एक रैली को संबोधित करते हुए की। इसी साल जून में आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल का निधन हो गया था, इस वजह से यह सीट खाली हो गई थी। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है।

पंजाब में 2022 से अब तक आप को सातवां उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। तरनतारन में एक सभा में मुख्यमंत्री मान ने लोगों से कहा कि संधू आपकी पसंद हैं। आप हरमीत संधू को जिताकर विधानसभा भेजिए, हम क्षेत्र के विकास कार्यों की रफ्तार दोगुनी कर देंगे।

तीन बार विधायक रहे,अकाली दल छोड़कर आए

हरमीत सिंह संधू तरनतारन सीट से तीन बार विधायक रह चुके हैं। वह साल 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। इसके बाद 2007 और 2012 में वह शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर फिर से निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 2017 और 2022 में चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में तरनतारन सीट पर कुल 16 उम्मीदवार थे। इनमें 12 पुरुष और 4 महिला उम्मीदवार थीं।

आप के कश्मीर सिंह सोहल को कुल 52935 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर 40.45 फीसदी था। संधू को 39347 वोट मिले थे और वोट शेयर 30.06 था। कांग्रेस के धरमबीर अग्निहोत्री को 26535 वोट मिले थे और वोट शेयर 20.28 था। इसके बाद संधू इस साल जुलाई में अकाली दल को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे।

बीजेपी ने हरजीत सिंह संधू को उम्मीदवार बनाया

तरनतारन उपचुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है और बड़ी चुनौती भी है। पंजाब में पिछले उपचुनावों के नतीजों को देखें तो बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे हैं। बीजेपी की नजर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है और जानकारों का कहना है कि तरनतारन सीट के नतीजे काफी अहम होंगे। बीजेपी ने हरजीत सिंह संधू को उम्मीदवार बनाया है, जो बीजेपी की जिला इकाई के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2022 में बीजेपी में शामिल होने से पहले शिरोमणि अकाली दल में थे। 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे।

जोशी पर दांव लगा सकती है कांग्रेस

वहीं, कांग्रेस भी तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए अपनी तैयारी में लगी है। पार्टी ने अभी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी को कांग्रेस तरनतारन से मैदान में उतार सकती है। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए हैं।

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता जोशी को तब बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था, जब उन्होंने साल 2021 में अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को गलत तरीके से संभालने को लेकर केंद्र की आलोचना की थी। बीजेपी से निष्कासित किए जाने के बाद वह अकाली दल में आ गए थे। जोशी 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर अमृतसर उत्तर से विधायक चुने गए थे। 2012-2017 में अकाली-बीजेपी सरकार के दौरान उन्हें स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान मंत्री बनाया गया था।

