KBC की तर्ज पर भगवंत मान सरकार ने शुरू किया 'पंजाब दा करोड़पति' क्विज शो, किसे मिलेगा मौका
प्रतियोगिता कुल 11 राउंड में होगी। पहले नौ राउंड ऑनलाइन होंगे, जबकि 10वां और 11वां राउंड ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। पहले 9 ऑनलाइन राउंड पंजाब के 23 जिलों में होंगे। हर जिले से विजेताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को 'पंजाब दा करोड़पति' क्विज शो के लिए पोर्टल लॉन्च किया। कौन बनेगा करोड़पति शो की तर्ज पर प्रतियोगिता में 15 से 30 साल तक के युवा हिस्सा ले सकेंगे। इच्छुक युवा इस पोर्टल के माध्यम से प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे और पंजाब से जुड़े सवालों के सही जवाब देकर 1 करोड़ रुपये तक का इनाम जीत सकेंगे। हालांकि, रजिस्ट्रेशन की विस्तृत प्रक्रिया और पोर्टल का लिंक अभी उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं किया गया है।
प्रतियोगिता कुल 11 राउंड में होगी। पहले नौ राउंड ऑनलाइन होंगे, जबकि 10वां और 11वां राउंड ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। पहले 9 ऑनलाइन राउंड पंजाब के 23 जिलों में होंगे। हर जिले से विजेताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद चयनित प्रतिभागी अगले फिजिकल राउंड में पहुंचेंगे।
ग्रैंड फिनाले के विजेता को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जानकारी दी है कि इस प्रतियोगिता के लिए पंजाब सरकार से संबंधित करीब 50 हजार सवालों का एक विशाल प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा। ग्रैंड फिनाले के मुख्य विजेता को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त टॉप-5 में जगह बनाने वाले 4 अन्य विजेताओं को भी 10-10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इनाम का दायरा केवल शीर्ष 5 प्रतिभागियों तक ही सीमित नहीं रखा है। पूरी प्रतियोगिता में अलग-अलग स्तरों पर कुल 10 हजार लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करेगी प्रतियोगिता
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को पंजाब के इतिहास, संस्कृति, भूगोल और सरकार से जुड़ी जानकारी देना है। प्रतियोगिता के सवाल युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करेंगे। इस तरह युवा अपनी जानकारी बढ़ाने के साथ नकद पुरस्कार जीतने का अवसर भी पा सकेंगे। सवालों का स्तर ऐसा रखा जाएगा जिससे युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सीधी मदद मिले और वे अपने प्रदेश के इतिहास, संस्कृति व सरकारी योजनाओं से भी गहराई से जुड़ सकें।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें