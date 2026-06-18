वो मैं नहीं, कोई मेरी नकल कर रहा है; विवादित वीडियो पर सीएम भगवंत मान का बड़ा दावा

पंजाब सीएम भगवंत मान ने वायरल विवादास्पद वीडियो को लेकर कहा कि यह उनकी नकल कर उन्हें बदनाम करने की साजिश है। अकाल तख्त द्वारा उन्हें 'गुरु दोखी' और 'खालसा पंथ विरोधी' करार दिए जाने के एक दिन बाद उनका यह बयान सामने आया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आपत्तिजनक वीडियो मामले में एक बार फिर अपना पक्ष रखते हुए साफ कहा कि यह वीडियो उनकी नकल कर उन्हें बदनाम करने की सोची-समझी साजिश का हिस्सा है। अकाल तख्त द्वारा उन्हें 'गुरु दोखी' और 'खालसा पंथ विरोधी' घोषित किए जाने के महज एक दिन बाद आए इस बयान में मान ने दो फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए पूरी तरह खंडन किया। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मैं उस वीडियो में नहीं हूं। कोई अभिनेता मेरी नकल कर रहा था। उसके बाल भी मेरी तरह ही रखे गए थे। यह साफ तौर पर मुझे बदनाम करने का प्रयास है।

सीएम मान ने दोनों लैबोरेटरीज की रिपोर्ट्स का विस्तार से जिक्र करते हुए बताया कि वीडियो के कुल 1191 फ्रेम्स की गहन जांच की गई। रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का चेहरा, उसके सामने का हिस्सा, बगल का हिस्सा या शरीर का कोई भी अंग उनके साथ मैच नहीं करता। उन्होंने कहा कि एक भी फ्रेम ऐसा नहीं मिला जो मेरे चेहरे या शरीर से मेल खाता हो। इससे स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि यह वीडियो फर्जी और बदनाम करने के मकसद से तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने लैब रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखते हुए कहा कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की लंबाई उनसे एक इंच कम है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा कि क्या वीडियो में मेरी लंबाई एक इंच बढ़ सकती है? यह सवाल खुद रिपोर्ट का जवाब है। मान ने यह भी कहा कि वीडियो कब, कहां और किन परिस्थितियों में बनाया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके द्वारा लिए गए जनहितैषी फैसलों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए उन्हें निशाना बना रहे हैं।

मान ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों, किसानों और युवाओं के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे फैसलों से कुछ लोग परेशान हैं, इसलिए वे ऐसी साजिशें रच रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव से आग्रह किया है कि वीडियो बनाने, संपादित करने और इसे वायरल करने वाले सभी लोगों की पहचान कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और न्याय के कटघरे में लाया जाए। इसी बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष और तेज जांच की मांग कर चुका है। पार्टी ने इसे एक बड़े 'षड्यंत्र' करार देते हुए कहा कि पूरी साजिश के पीछे कौन लोग हैं, उनकी पहचान कर उन्हें बेनकाब किया जाए।