पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती

सीएम भगवंत मान की खराब सेहत के कारण पंजाब में बाढ़ की स्थिति को लेकर आज शाम चंडीगढ़ स्थित पंजाब सीएम हाउस में होने वाली पंजाब कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया गया है। इस बैठक में बाढ़ पर चर्चा होनी थी।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Fri, 5 Sep 2025 08:47 PM
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत बिगड़ने पर उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह दो दिनों से बीमार थे और अभी तक उनके सरकारी आवास पर ही उनका उपचार चल रहा था, लेकिन आज तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टरों की एक टीम सीएम के स्वास्थ्य पर नजर बनाई हुई है। उन्हें वायरल फीवर और डाइजेशन से संबंधित समस्या थी। वह दवाएं लेकर घर पर ही आराम कर रहे थे, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं होने और ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव के कारण उन्हें आज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक दिन पहले यानी गुरुवार को आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। खराब सेहत की वजह से भगवंत मान केजरीवाल के साथ पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के प्रस्तावित दौरे में भी नहीं जा सके थे।

कैबिनेट बैठक रद्द करनी पड़ी

सीएम भगवंत मान की खराब सेहत के कारण पंजाब में बाढ़ की स्थिति को लेकर आज शाम चंडीगढ़ स्थित पंजाब सीएम हाउस में होने वाली पंजाब कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया गया है। इस बैठक में बाढ़ पर चर्चा होनी थी। भगवंत मान पिछले दो दिनों से बाढ़ प्रभावित अपने राज्‍य पंजाब के दौरे पर थे। वे लगातार प्रभावित इलाकों में जाकर मुआयना करने के साथ ही हालात की समीक्षा भी कर रहे थे। इस दौरान राज्‍य सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए करोड़ों रुपये का फंड भी जारी किया गया है. सीएम भगवंत मान को आज यानी 4 स‍ितंबर को भी भगवंत मान को गुरदासपुर के साथ ही अन्‍य जिलों का दौरा करना था। इससे पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उनको अपना दौरा टालना पड़ा था। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात भी की थी और उनकी सेहत को लेकर जानकारी ली थी। केजरीवाल सीएम आवास पर भगवंत मान से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ पंजाब आप प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा भी मौजूद रहे।

भयंकर बाढ़ से जूझ रहा पंजाब

पंजाब 1988 के बाद से आई सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। भगवंत मान सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ के कारण पंजाब में 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ से 23 जिलों में 1400 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 30 लोगों की मौत हो गई है और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कुछ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ से अब तक लगभग 20,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला जा चुका है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Bhagwant Mann

