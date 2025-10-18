आलीशान जिंदगी जीने वाले DIG भुल्लर का हाल जेल में बेहाल! जमीन पर गद्दा लगाकर गुजारी रात
संक्षेप: डीआईजी हरचरन सिंह भुल्लर ने काली कमाई को सोफे और क्रॉकरी की अलमारी में छिपा रखा था। भुल्लर की चंडीगढ़ के सेक्टर-40 वाली कोठी से सीबीआई को 7.5 करोड़ कैश मिला। सामान की 2 आलमारियों में सोना छिपाकर रखा था।
रिश्वत लेते फंसे पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की पहली रात चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में मुश्किल से कटी। जेल में उन्हें बूढ़ा बैरक में रखा गया है। यह वह बैरक है जहां 50 साल की उम्र वाले और अच्छे आचरण वाले बंदी व कैदियों को ही रखा जाता है। भुल्लर की पहली रात बेचैनी में ही बीती। उन्हें सोने के लिए जमीन पर गद्दा लगाकर दिया गया और एक तकिया मिला। इसी बैरक में हिमाचल प्रदेश के आईजी रहे जाहूर जैदी और कोर्ट में अपने दामाद की गोलियां मारकर हत्या करने वाले पंजाब के पूर्व एआईजी मालविंदर सिंह सिद्धू भी बंद हैं। DIG भुल्लर के साथ पकड़े गए उनके बिचोलिए कृष्णु को अलग बैरक में रखा गया है।
डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने काली कमाई को सोफे और क्रॉकरी की अलमारी में छिपा रखा था। भुल्लर की चंडीगढ़ के सेक्टर-40 वाली कोठी से सीबीआई को 7.5 करोड़ कैश मिला। सामान की 2 आलमारियों में सोना छिपाकर रखा था। महंगी शराब का जखीरा लुधियाना के समराला में स्थित फार्म हाउस से मिला है। यहां से शराब की 108 बोतलें बरामद हुई हैं। चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में पेश होने के दौरान DIG ने कहा था कि सभी आरोप झूठे हैं, जिन्हें वह अदालत में साबित करेंगे। कोर्ट इंसाफ करेगा। हर चीज का जवाब देंगे। मेरे पास वो केस ही नहीं था। मैं कौन होता हूं मांगने वाला।
स्क्रैप कारोबारी को सिक्योरिटी मिलेगी
हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार और सीबीआई को आदेश दिया है कि कारोबारी को सिक्योरिटी दी जाए। भुल्लर के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत देने वाले स्क्रैप आकाश बत्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने जान को खतरा बताया और कहा कि पंजाब पुलिस उन्हें झूठे केस में फंसा सकती है क्योंकि उन्होंने एक बड़े अफसर को रिश्वत मामले में पकड़वाया है।
