'दूसरे की बस का कंडक्टर बनकर नहीं रह सकते' पंजाब भाजपा की जनता से अनोखी अपील

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने राज्य की जनता से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनता ने पंजाब के सभी प्रमुख दलों को मौका दिया है। वह एक बार भाजपा को भी मौका देकर देखे।

आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव का असर राज्य पर दिखने लगा है। कांग्रेस में कार्यकर्ता अपने-अपने नेता के लिए लड़ रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री मान को संभाल रही है। इसके बीच भाजपा भी है, जो राज्य की जनता से अपने लिए एक मौका मांग रही है। शुक्रवार पंजाब भाजपा के नेताओं ने जनता से अपील की कि उन्हें राज्य की सेवा का एक मौका दिया जाना चाहिए। केवल एक मौके के जरिए वह डबल इंजन सरकार के तहत राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।

मीडिया से बात करते हुए पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य नेताओं ने आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति सामने रखी। उन्होंने जनता से अपील की कि वह पंजाब की राजनीति के सभी प्रमुख दलों के एक-एक बार मौका देकर देख चुकी है। इस बार भाजपा को मौका दिया जाए, ताकि डबल इंजन सरकार के तहत वह दिखा सके कि आखिर विकास कैसे किया जाता है।

किसी और बस के कंडक्टर नहीं बन सकते- भाजपा नेता पंजाब में भाजपा अपने शुरुआती समय से ही अकाली दल के साथ खड़ी हुई नजर आई है। राज्य में अपने रसूख के चलते अकाली दल अपना मुख्यमंत्री बनाता था और भाजपा उसके साथ होती थी। किसान आंदोलन के समय दोनों का गठबंधन टूट चुका है और अब आलम यह है कि भाजपा ने अकालियों से किसी भी गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष ढिल्लों से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका सीधा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के साथ अब गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। मीडिया को भी अब इस मुद्दे से आगे बढ़ जाना चाहिए।

इस मुद्दे पर भाजपा नेता श्रीनिवासुलु ने कहा कि भाजपा अब पंजाब में किसी और बस का कंडक्टर नहीं बनकर नहीं रह सकती। उन्होंने कहा, "पार्टी राज्य में अब बैक सीट ड्राइवर बनकर नहीं रह सकती। क्योंकि जब तक स्टीयरिंग किसी दूसरी पार्टी के हाथ में होता है, तब तक मतदाताओं से किए वादों को पूरा नहीं किया जा सकता।

पंजाब की प्रमुख समस्याओं पर कसेंगे नकेल- भाजपा नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि आज के समय से पंजाब के सामने मुख्य रूप से चार समस्याएं हैं। इनमें नशाखोरी, बेरोजगारी, गैंगस्टरवाद और भ्रष्टाचार शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के पास इन चारों समस्याओं का समाधान है। अगर पार्टी सत्ता में आती है, तो इन समस्याओं को राज्य में से जड़ से उखाड़ दिया जाएगा।