Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भगवंत मान सरकार की बड़ी सौगात, मेरी रसोई योजना का ऐलान; 40 लाख परिवारों को होगा फायदा

Feb 23, 2026 03:15 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
share Share
Follow Us on

सीएम ने स्पष्ट किया कि इस स्कीम के साथ-साथ पुरानी गेहूं वितरण की योजना भी जारी रहेगी। नीले कार्ड धारकों को इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं में सुधार कर रही है।

भगवंत मान सरकार की बड़ी सौगात, मेरी रसोई योजना का ऐलान; 40 लाख परिवारों को होगा फायदा

भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य के 40 लाख परिवारों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मान ने सोमवार (23 फरवरी) को 'मेरी रसोई' नाम की एक नई योजना की घोषणा की है। चंडीगढ़ में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकार वार्ता में इसका ऐलान किया। मान ने कहा कि इस योजना के जरिए 40 लाख परिवारों को फूड किट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत तीन माह का राशन एक साथ दिया जाएगा। फूड किट में 2 किलो प्रति माह-छोले की दाल, 2 किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल होगा।

सीएम ने स्पष्ट किया कि इस स्कीम के साथ-साथ पुरानी गेहूं वितरण की योजना भी जारी रहेगी। नीले कार्ड धारकों को इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं में सुधार कर रही है। अब तक लाभार्थियों को गेहूं उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत गेहूं के साथ अन्य जरूरी खाद्य सामग्री भी दी जाएगी। मेरी रसोई योजना की शुरुआत अप्रैल महीने से होगी।

ये भी पढ़ें:कौन हैं पंजाब के रिटायर IAS वीके जंजुआ, केंद्र ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी

बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी कदम

भगवंत मान ने कहा, "हम चुनावी घोषणाओं के अलावा भी काम करते हैं। ये नहीं है कि जो चुनावी घोषणाओं में कहा या लिखा, सिर्फ वही किया जाये। हम लोगों के कल्याण और भले के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि पंजाब में हर घर में दोनों समय का चूल्हा जले और उस पर जो पके वो कुछ अच्छा पके।" सीएम भगवंत मान ने कहा कि सरकार तीन महीने का सामान पहले ही दे देगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो।

ये भी पढ़ें:व्यापारियों की मदद के लिए मान सरकार का बड़ा ऐक्शन, पंजाब ट्रेड कमीशन लॉन्च
ये भी पढ़ें:सज्जन जिंदल से मिले पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की; 1500 करोड़ का निवेश

एक स्टडी के अनुसार, राज्य के बच्चों में जरूरी पोषक तत्वों की कमी देखने को मिली, जिसके बाद इस योजना पर विचार किया गया। प्रशासनिक स्तर पर योजना को लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाएगा। मार्कफेड डिस्ट्रिब्यूशन के लिए किट तैयार करेगी और पूरी तरह से इसकी क्वालिटी जांच भी होगी।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
Punjab Punjab News Bhagwant Mann अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।