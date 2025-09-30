Punjab Assembly unanimously passes resolution against Centre on flood aid पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, कहां थे बीजेपी के विधायक?, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Punjab Assembly unanimously passes resolution against Centre on flood aid

पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, कहां थे बीजेपी के विधायक?

पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि सरकार बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए राहत पैकेज जारी करने में विफल रही है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 07:29 AM
share Share
Follow Us on
पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, कहां थे बीजेपी के विधायक?
UP Floods Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।