Punjab Assembly unanimously passes resolution against Centre on flood aid

पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, कहां थे बीजेपी के विधायक?

पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि सरकार बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए राहत पैकेज जारी करने में विफल रही है।