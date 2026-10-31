Punjab Assembly Election: पंजाब में आ गई AAP प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, फिर धूरी से उतरेंगे भगवंत मान
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 40 प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। सीएम भगवंत मान का भी इस लिस्ट में नाम है। वह अपनी धूरी सीट से फिर उतरेंगे।
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 40 प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। सीएम भगवंत मान का भी इस लिस्ट में नाम है। वह अपनी धूरी सीट से फिर उतरेंगे। शुक्रवार को ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक में सीएम भगवंत मान, पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया भी शामिल थे। बैठक के बाद भगवंत मान ने कह दिया था कि अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को ही प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
आज ही PAC की बैठक और फाइनल हो गई लिस्ट
मान ने बताया था कि बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई और छांटे गए नाम शुक्रवार शाम को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) के पास भेजे जाएंगे। बैठक के एक दिन बाद ही सारे नामों पर मोहर लगा दी गई। आज सुबह ही पीएसी की बैठक हुई और इसके बाद बिना देरी करते हुए लिस्ट जारी कर दी गई। भगवंत मान ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में जनता की प्रतिक्रिया और मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा गया है।
जेल में बंद मंत्री लड़ेंगे चुनाव
अमृतसर साउथ से डा. इंदरबीर सिंह निज्जर, नकोदर से इंदरजीत कौर मानस दसूहा से करमबीर सिंह घुमन, तरनतारन से हरमीत सिंह संधू, बटाला से शैरी कलसी, अजनाला से कुलदीप धालीवाल को टिकट मिला है।लिस्ट में खेमकरण से सरवण सिंह धुन, करतारपुर से बलकार सिंह और उडमुड़ से जसवीर सिंह राजा गिल को टिकट मिला है। कई कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी पहली लिस्ट में शामिल हैं। जेल में बंद मंत्री संजीव अरोड़ा फिर से चुनाव लड़ेंगे। वह लुधियाना पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे।
सर्वे और जनता के फीडबैक को आधार बनाया: मान
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन में पार्टी ने सर्वे और जनता के फीडबैक को आधार बनाया है। पार्टी अपने पांच साल के कामकाज और पंजाब में कराए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाएगी। आम आदमी पार्टी सकारात्मक राजनीति करेगी और अपने काम का हिसाब देकर वोट मांगेगी।
37 मौजूदा विधायको को मिला टिकट
पार्टी ने पहली लिस्ट में 37 मौजूदा विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया है। 40 नामों वाली इस सूची में पार्टी ने अपने कई मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है। वहीं, उम्मीदवारों के चयन के साथ पार्टी ने चुनावी संगठन को सक्रिय करने की रणनीति भी बनाई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में छह-छह सेक्टर इंचार्ज नियुक्त करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। एक नवंबर से महिला मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए मावां-धीयां सत्कार योजना से जुड़ी महिला स्वयंसेविकाओं को सक्रिय किया जाएगा।
(रिपोर्टः मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें