पंजाब विधानसभा बजट सत्र: पहले दिन ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस का वॉकआउट, पुलिस से भिड़े, कई बड़े नेता हिरासत
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन हंगामा हो गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अभिभाषण के साथ कार्यवाही की शुरुआत हुई। हालांकि अभिभाषण शुरू होते ही सदन में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य में अमन-कानून की स्थिति का मुद्दा उठाया और विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। विधायक सुखविंदर कोटली सहित कई कांग्रेस विधायक सदन के वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे।
विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। आए दिन हाल बिगड़ते जा रहे हैं। उस पर चर्चा करवाई जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आपको अपनी बात रखने का उचित समय मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी जारी रखी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यपाल ने विपक्ष से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और उचित समय पर यह मुद्दा उठाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस विधायक लगातार विरोध करते रहे।
विधानसभा के बाहर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक और नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वह सरकार को अधूरे चुनावी वादों, बढ़ते गैंगस्टरवाद और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से जवाब मांग रहे थे। चण्डीगढ़ पुलिस को प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं पर वाटर केनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सहित कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
अभिभाषण में राज्यपाल ने पंजाब सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनाई
अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने पंजाब सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंजाब अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लीवर ट्रांसप्लांट इसकी प्रमुख शुरुआत है। सरकार ने अब तक 13,765 शिक्षकों की भर्ती की है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 29 स्कूल शुरू हो चुके हैं। स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं के लिए 20 करोड़ रुपये का वाई-फाई बजट रखा गया है। सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत 375 करोड़ रुपये से अधिक की नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं। नशामुक्ति के लिए राज्य में 548 ओट क्लिनिक खोले गए हैं।
150 से अधिक पुनर्वास केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां 10 हजार से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा चुका है। सरकार ने 2022 से अब तक 934 डॉक्टरों की भर्ती की है। 400 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती भी चल रही है। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को राज्यपाल ने महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना बताया। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है।
कल पेश होगा बजट
सत्र से पहले सीएम भगवंत मान ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-2027 के बजट अनुमान को पंजाब मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया है। यह बजट रविवार यानी 8 मार्च को पेश किया जाएगा। इस दिन को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बजट प्रत्येक पंजाबी की प्रगति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा और पंजाब को एक बार फिर रंगला पंजाब बनाने में सहायक होगा। 9 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि 10 और 11 मार्च को विधायकों द्वारा बजट पर चर्चा की जाएगी। 12 मार्च को वैधानिक कार्य निपटाए जाएंगे। 13 से 15 मार्च तक प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। 16 मार्च को सत्र के अंतिम दिन विभिन्न विधेयक विधानसभा में पेश किए जाएंगे।
रिपोर्ट: मोनी देवी
