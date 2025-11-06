खालिस्तानी झंडा फहराने के मामले में जमानत, 5 साल से जेल में बंद था यूएपीए का आरोपी

संक्षेप: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 5 साल पहले यूएपीए के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। आरोपी पर 2020 में सरकारी भवन पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए उकसाने का आरोप था। कोर्ट ने जगविंदर सिंह के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री न मिलने का हवाला देते हुए फैसला सुनाया।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 5 साल पहले यूएपीए के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। आरोपी पर 2020 में सरकारी भवन पर 'खालिस्तानी' झंडा फहराने के लिए उकसाने का आरोप था। जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस लपिता बनर्जी की बेंच ने जगविंदर सिंह के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री न मिलने का हवाला देते हुए फैसला सुनाया। बेंच ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी पांच वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है और मुकदमे का कोई अंतिम रूप नजर नहीं आ रहा।

अदालत के अनुसार, जगविंदर पर आरोप था कि उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो देखा और अपने चचेरे भाई इंद्रजीत सिंह (मुख्य आरोपी) को 'खालिस्तान' राज्य के गठन का समर्थन करने के लिए भड़काया, साथ ही डीसी कार्यालय के ऊपरी तल पर झंडा फहराने में मदद की। हालांकि, अपराध के पहले दिन एक फोन कॉल के अलावा आरोपी को मुख्य आरोपी से जोड़ने वाला कोई अन्य प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा में ढालने के कोई ठोस सबूत नहीं हैं। आरोपी के मोबाइल फोन के अलावा उसके पास से कुछ भी जब्त नहीं किया गया। बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभी तक षड्यंत्र या आपराधिक साजिश साबित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण सामग्री पेश नहीं की है।

क्या है पूरा मामला अगस्त 2020 में मोगा के उपायुक्त कार्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक में दो व्यक्ति घुसे थे। उन्होंने ऊपरी मंजिल पर एक लोहे के खंभे पर 'खालिस्तान' का झंडा लहराया और भूतल पर लगा तिरंगा उतारने के लिए उसकी रस्सी काट दी। पंजाब पुलिस ने आईपीसी, यूएपीए और अन्य कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसकी जांच बाद में एनआईए ने संभाली।