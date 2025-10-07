छत पर बैठे श्रद्धालु कंक्रीट एलिवेशन से टकराए, फिर भी बस भगाता रहा ड्राइवर; तीन की मौत

Amritsar: मकबूलपुरा की एसएचओ अमनदीप कौर ने बतााय कि बस की छत पर 15 युवक बैठे हुए थे। हादसे में तीन की मौत हुई है, जिनमें से दो नाबालिग हैं, जबकि एक की उम्र 22 साल है। मृतकों की पहचान की जा रही है। शवों को मॉर्चरी में रखा गया है।

अमृतसर में तारां वाला पुल के पास श्रद्धालुओं से भरी निजी बस हादसे का ​शिकार हो गई। बस की छत पर श्रद्धालु बीआरटीएस स्टेशन की एलिवेशन से टकराकर नीचे गिर गए। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है, जिनमें दो नाबालिग हैं। कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। ये श्रद्धालु श्री मुक्तसर साहिब से आए थे और सेवा कर वापस लौट रहे थे। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

हादसे के बाद भी बस दौड़ाता रहा ड्राइवर बस की छत पर 15 के करीब सवारियां बैठी हुई थी। नेक्सस मॉल के सामने बने बीआरटीएस लेन से चालक ने बस को निकाल लिया लेकिन जब बस बीआरटीएस स्टेशन से गुजरी तो छत पर बैठे श्रद्धालु उसके कंक्रीट के लेंटर से टकरा गए और नीचे गिर गए। हादसे के बाद भी बस के ड्राइवर को पता नहीं चला और वह बस दौड़ाता रहा। पीछे से आ रहे वाहन चालकों ने बस को रोका और हादसे की जानकारी दी। 5 से ज्यादा लोग बस से नीचे गिरे थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तीन की मौत हो चुकी है और बाकी घायल हैं। सवारियों ने बताया कि बस चालक तेज नहीं चला रहा था लेकिन हादसे का पता नहीं चला। थाना मकबूलपुरा की एसएचओ अमनदीप कौर ने बतााय कि बस की छत पर 15 युवक बैठे हुए थे। हादसे में तीन की मौत हुई है, जिनमें से दो नाबालिग हैं, जबकि एक की उम्र 22 साल है। मृतकों की पहचान की जा रही है। शवों को मॉर्चरी में रखा गया है। घटना में एक गंभीर घायल है, जबकि दो अन्य को मामूली चोटें आई हैं।

बीआरटीएस कॉरिडोर पर कैसे आया निजी वाहन? शहरवासियों और देश-विदेश से आए पर्यटकों की सुविधा के लिए अमृतसर में वर्ष 2016 में बस रेपिड ट्रांजिस्ट सर्विस की शुरूआत की गई थी लेकिन 2018 में इसे बंद कर दिया गया। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के इस बस सेवा को पुन: शुरू किया गया और शहर के विभिन्न रूटों पर 93 एसी बसें चलवाई गईं। लेकिन कुछ साल बाद ये परियोजना फिर बंद हो गई। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिसंबर 2024 में इस परियोजना को फिर से चालू किया। बीआरटीएस रोड पर सिर्फ इसी परियोजना की बसें चलती हैं। कोई भी निजी वाहन बस रूट पर नहीं लाया जा सकता। अगर कोई वाहन इन रूट पर आएगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। बीआरटीएस प्रोजेक्ट रोड सिर्फ मेट्रो बसों के लिए बनाई गई थी लेकिन अब इस पर आम लोग भी चलने लगे हैं। बीच में डिवाइडर न होने से हादसे होते रहते हैं। कई बार गाड़ियां आमने-सामने टकरा चुकी हैं। लोग तेज रफ्तार में इस रोड से गुजरते हैं। ताजा हादसे के बाद पुलिस की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।