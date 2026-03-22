बुजुर्ग को लात मारी, धक्का दे मंच से उतारा; पंजाब में आप विधायक का वीडियो वायरल
पटियाला के नाभा निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदेव सिंह देव मान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उन्हें एक कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति को लात मारते और धक्का देते हुए देखा जा सकता है।
अमृतसर में पंजाब वेयरहाउस कॉरपोरेशन के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या मामले में कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की कुर्सी गंवाने और इससे मचे सियासी हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। पटियाला के नाभा निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदेव सिंह देव मान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उन्हें एक कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति को लात मारते और धक्का देते हुए देखा जा सकता है। यह घटना 8 मार्च को लुधियाना में घटी है। विधायक के साथ आए बाउंसर भी बुजुर्ग व्यक्ति को गाली देते नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी और अन्य लोग भी वहां मौजूद हैं। विधायक बुजुर्ग व्यक्ति को मंच से नीचे उतारते हैं और फिर वापस मंच पर चले जाते हैं। 10 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
पंजाबी गायक चमकीला की श्रद्धांजलि समारोह में हुई घटना
जानकारी के अनुसार, प्रसिद्ध पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की 38वीं पुण्यतिथि पर 8 मार्च को लुधियाना के दुगरी में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया था। विधायक देव मान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति बार-बार मंच पर चढ़ रहा था। इसके बाद विधायक बुजुर्ग को लात मारते और धक्का देते हुए दिख रहे हैं। उनके बाउंसर भी उसके साथ गाली-गलौज और बदसलूकी करते हैं। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठा दिया। कांग्रेस नेताओं ने वीडियो साझा करते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर आम आदमी पार्टी के नेता अब आम जनता और बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं। विधायक के इस व्यवहार की सोशल मीडिया पर भी जमकर आलोचना हो रही है।
विधायक की सफाई- नशे में था बुजुर्ग
वहीं, बवाल बढ़ने पर आप विधायक देव मान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति नशे में था और बार-बार मंच पर चढ़कर गाने की कोशिश कर रहा था। इसके कारण स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे नीचे उतारना पड़ा। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को कई बार विनम्रतापूर्वक नीचे आने के लिए कहा गया लेकिन उसने बात नहीं मानी। देव मान ने कहा कि मैं बड़ों का बहुत सम्मान करता हूं और मैं कभी उनका अनादर नहीं कर सकता। इस घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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