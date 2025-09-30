Punjab AAP government showcases investment opportunities in Gurugram roadshow पंजाब की आप सरकार का गुरुग्राम में रोड शो, राज्य में निवेश के अवसरों पर दिया गया जोर, Punjab Hindi News - Hindustan
पंजाब न्यूज़
Punjab AAP government showcases investment opportunities in Gurugram roadshow

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में पंजाब की निवेशक-प्रथम नीति को दोहराया। उन्होंने उद्योगों को पारदर्शी शासन, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और निवेश पंजाब के माध्यम से त्वरित सुविधा का आश्वासन दिया।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 10:36 AM
पंजाब सरकार ने निवेश पंजाब के जरिए गुरुग्राम में अपना पहला घरेलू रोड शो सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह आयोजन प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 की तैयारियों का हिस्सा था। दिनभर में उद्योग जगत के प्रमुख लोगों के साथ एक के बाद एक कई व्यापारिक बैठकें हुईं। इसके बाद एक विशेष पंजाब सत्र आयोजित हुआ, जिसमें शीर्ष उद्यमी, विचारक और नीति निर्माता एकत्र हुए। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। उनके साथ उद्योग व वाणिज्य और निवेश संवर्धन मंत्री संजीव अरोड़ा, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, प्रशासकीय सचिव निवेश संवर्धन केके यादव, पंजाब विकास आयोग की उपाध्यक्ष सीमा बंसल, निवेश पंजाब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित ढाका और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

पंजाब के प्रतिनिधिमंडल ने दिनभर में हीरो साइकिल्स, राल्सन इंडिया, एम्बर एंटरप्राइजेज, यूनो मिंडा, जीएमआर एयरपोर्ट्स, डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ बातचीत की। इन कंपनियों ने गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर, उपभोक्ता वस्तुएं, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोटिव पार्ट्स और बुनियादी ढांचा विकास जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों की खोज की। जेनपैक्ट के संस्थापक और पंजाब नवाचार मिशन के अध्यक्ष प्रमोद भसीन ने भी प्रतिनिधिमंडल और उद्योग के मेहमानों के साथ चर्चा की। शाम को हुए पंजाब सत्र का उद्घाटन निवेश पंजाब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पंजाब का लाभ विषय पर प्रस्तुति के साथ किया। प्रिया पॉल (अपीजय सुरेंद्र पार्क होटल्स), कमल ओसवाल (नाहर ग्रुप), अनूप बेक्टर (मिसेज बेक्टर्स), संदीप गोयल (नेस्ले इंडिया), प्रमोद भसीन और शिव राज पाल्टा (एवराइज इंडिया) जैसे प्रमुख उद्योगपतियों ने पंजाब में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने पंजाब को व्यवसाय और विकास के लिए अनुकूल स्थान बताया।

पंजाब के पास निवेशक-प्रथम नीति

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में पंजाब की निवेशक-प्रथम नीति को दोहराया। उन्होंने उद्योगों को पारदर्शी शासन, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और निवेश पंजाब के माध्यम से त्वरित सुविधा का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने पंजाब के प्रगतिशील शासन मॉडल पर जोर दिया। मंत्री संजीव अरोड़ा ने हाल के सुधारों, निवेश पंजाब को फिर से अधिकार देने और उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए 24 क्षेत्रीय समितियों के गठन पर प्रकाश डाला।

'परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा पंजाब'

संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है, जहां उद्योग हमारी नीति निर्माण के केंद्र में है। हमारा ध्यान मांग सृजन, आपूर्ति सुविधा और रोजगार सृजन पर है। यह पंजाब को भारत के सबसे प्रगतिशील और निवेशक-अनुकूल स्थानों में से एक बनाता है। रोड शो का समापन एक खुली चर्चा और नेटवर्किंग डिनर के साथ हुआ। इसने पंजाब को भारत के सबसे आशाजनक निवेश स्थलों में से एक के रूप में स्थापित किया। मंगलवार, 30 सितंबर को नई दिल्ली में घरेलू रोड शो का दूसरा चरण होगा।

Punjab Aam Aadmi Party AAP

