पंजाब में केजरीवाल ने पहली लिस्ट में पुराने चेहरों पर ही लगाया दांव, लेकिन इसमें छिपा है उपचुनाव वाला ट्विस्ट!

अरविंद केजरीवाल की AAP ने भले ही इस लिस्ट में सभी पुराने चेहरों पर फिर से दांव लगाया हो, लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं, जहां उपचुनाव में जीत का फैक्टर काफी अहम साबित हुआ है।

आप आलाकमान ने इस लिस्ट में 'नो रिस्क' फॉर्मूला अपनाते हुए सभी 40 सीटों पर अपने पुराने योद्धाओं पर ही दोबारा भरोसा जताया है।

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। चुनाव से महीनों पहले 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर पार्टी ने सभी विरोधी दलों को चौंका दिया है। भले ही इस लिस्ट में सभी पुराने चेहरों पर पार्टी ने फिर से दांव लगाया हो, लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं, जहां उपचुनाव में जीत का फैक्टर काफी अहम साबित हुआ है।

तरनतारन, चब्बेवाल और लुधियाना पश्चिम- इन तीनों ही सीट पर पार्टी ने उपचुनाव फतह कर चुके अपने नए उम्मीदवारों को फिर से मैदान में उतारने का ऐलान किया है।

लुधियाना पश्चिम सीट लुधियाना पश्चिम से 2022 में AAP के गुरप्रीत बस्सी गोगी ने कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 7,512 वोटों से हराया था। गोगी को 40,443 वोट मिले थे।

जनवरी 2025 में गोगी के निधन के बाद सीट खाली हुई। इसके बाद AAP ने उपचुनाव में संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा। जून 2025 में अरोड़ा ने भारत भूषण आशु को 10,637 वोटों से हराकर सीट पार्टी के पास बरकरार रखी। अरोड़ा को 35,179 और आशु को 24,542 वोट मिले।

इस जीत पर पार्टी ने उन्हें भगवंत मान कैबिनेट में मंत्री बना कर दिया, लेकिन 9 मई 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

ईडी के अनुसार, संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनी हैमटन स्काई रियलिटी लिमिटेड (HSRL) से जुड़े मामलों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी जीएसटी बिल और मोबाइल फोन की फर्जी खरीद-बिक्री का मामला सामने आया था। इस आरोप में अरोड़ा जेल में हैं और पार्टी ने फिर से उन्हें टिकट दिया है।

तरनतारन सीट तरनतारन से 2022 में डॉ. कश्मीर सिंह सोहल AAP के विधायक चुने गए थे। हालांकि, 27 जून 2025 को उनका निधन हुआ, जिसके बाद यहां उपचुनाव हुआ। पार्टी ने हरमीत सिंह संधू को नवंबर 2025 में हुए तरनतारन उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया और वे यहां से जीते। अब 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी ने फिर से उन पर विश्वास जताया है।

चब्बेवाल सीट चब्बेवाल सीट का मामला थोड़ा अलग है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस के राज कुमार चब्बेवाल ने AAP के हरमिंदर सिंह संधू को 7,646 वोटों से हराया था।

15 मार्च 2024 को डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने कांग्रेस छोड़ दी और विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। इसके बाद वह AAP में शामिल हुए। चब्बेवाल सीट पर 2024 में उपचुनाव हुआ, तो पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार हरमिंदर सिंह संधू का टिकट काट कर राजकुमार के बेटे डॉ. इशांक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने ये सीट जीती। अब चब्बेवाल में AAP ने 2024 का उपचुनाव जीतने वाले डॉ. इशांक कुमार पर फिर भरोसा जताया है।

हरमिंदर सिंह संधू जनवरी 2026 को आम आदमी पार्टी छोड़ शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए।

CM मान समेत 40 पुराने चेहरों पर 'नो रिस्क' पॉलिसी बदलावों से इतर, आप आलाकमान ने इस लिस्ट में 'नो रिस्क' फॉर्मूला अपनाते हुए सभी 40 सीटों पर अपने पुराने योद्धाओं पर ही दोबारा भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर अपनी सुरक्षित धुरी विधानसभा सीट से ही ताल ठोकेंगे। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां (कोटकपूरा), मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल (अजनाला), ब्रह्म शंकर जिंपा (होशियारपुर), बलकार सिंह (करतारपुर) और अमनशेर सिंह शेरी कलसी (बटाला) जैसे तमाम बड़े चेहरों को फिर से टिकट थमा दिया गया है।