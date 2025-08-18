'साम, दाम, दंड, भेद...' मनीष सिसोदिया के बयान पर 'हांफ' रही पंजाब AAP, बोली- हमारी विचारधारा नहीं

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की 'साम, दाम, दंड, भेद' की कथित टिप्पणी को लेकर सियासत जारी है। वहीं पंजाब आप के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि यह उनकी पार्टी की विचारधारा नहीं है।

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की कथित 'साम, दाम, दंड, भेद' वाले बयान पर सियासी बवाल जारी है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच AAP की पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि यह टिप्पणी पार्टी की विचारधारा नहीं करती। उन्होंने कहा कि AAP लोगों के कल्याण के लिए किए गए अपने कार्यों के आधार पर वोट मांगने में विश्वास रखती है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल बता दें कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल ने 16 अगस्त को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो क्लिप साझा की थी। इस क्लिप में 13 अगस्त को AAP की महिला इकाई के नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मनीष सिसोदिया को कथित तौर पर यह कहते सुना गया कि 2027 के चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, सच, झूठ, सवाल, जवाब, लड़ाई, झगड़ा, जो करना पड़ेगा, करेंगे। तैयार हैं?

विकास कार्यों के आधार पर मांगेंगे वोट विपक्षी दलों ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर 'किसी भी तरह' चुनाव जीतने की वकालत करने और 'अलोकतांत्रिक तरीकों' को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस पर अमन अरोड़ा ने कहा कि AAP हमेशा अपने काम के आधार पर जनता से वोट मांगती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर पार्टी जनता के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगेगी।

अरोड़ा ने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हमारे महापौर हों, मुख्यमंत्री भगवंत मान हों, या पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया हों, अपने आप में पूरी पार्टी नहीं हैं। वह केवल पार्टी का हिस्सा है। जिस वीडियो का जिक्र हो रहा है, वह हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं दर्शाता। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा यही संदेश दिया है कि हम जनता के पास जाएंगे, उनके दरवाजे खटखटाएंगे और अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे।