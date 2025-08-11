पाकिस्तान जाने से बचे पंजाब के 50 किसान, सतलुज दरिया के तेज बहाव में बह गई नाव

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच पंजाब में एक बड़ी अनहोनी टल गई। पंजाब के फिरोजपुर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सतलुज दरिया में पानी के तेज बहाव में किसानों की एक नाव फंस गई और तेजी से पाकिस्तान की तरफ बहने लगी।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच पंजाब में एक बड़ी अनहोनी टल गई। पंजाब के फिरोजपुर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सतलुज दरिया में पानी के तेज बहाव में किसानों की एक नाव फंस गई और तेजी से पाकिस्तान की तरफ बहने लगी। इस नाव में पंजाब के 50 किसान सवार थे। तभी एक छोटी नाव पर सवार ग्रामीणों ने रस्सी फेंककर इस नाव को मुश्किल से काबू कर लिया और इसे पाकिस्तान जाने से बचा लिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पंजाब के सरहदी जिला फाजिल्का का एक युवा किसान भी गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था। इस वक्त वह पाकिस्तान की जेल में बंद है।

दरिया पार अपने खेतों में गए थे किसान

घटना आज शाम फिरोजपुर के भारत-पाकिस्तान बॉर्डर इलाके के गांव गजनी वाला में हुई। गांव राजा राय, गजनी वाला व अन्य गांवों के किसानों की सतलुज दरिया पार पाकिस्तान के साथ लगभग 4000 एकड़ जमीन है। किसान रोजाना बड़ी नाव पर सवार होकर दरिया पार अपने खेतों में कामकाज करने जाते हैं। शाम को पशुओं को हरा चारा, सब्जी व कृषि यंत्र लेकर नाव से ही अपने गांव लौटते हैं। आज शाम वे वापस लौट रहे थे तो बड़ी मुसीबत में फंस गए। हिमाचल में लगातार बारिश होने से सतलुज दरिया में पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसान सावधानीपूर्वक नाव से लौट रहे थे लेकिन दरिया में अचानक बेहिसाब पानी आने से नाव बेकाबू हो गई और पाकिस्तान की तरफ बहने लगी। दरिया के इस तरफ खड़े ग्रामीणों ने बड़ी नाव को बेकाबू होते देख छोटी नाव के जरिए वहां तक पहुंच बनाई और नाव में सवार किसानों को रस्सी पकड़वाई। किनारे पर खड़े ग्रामीणों ने नाव को अपनी तरफ मोड़कर खींचा और किनारे पर ले आए। अगर समय रहते ग्रामीण तत्परता नहीं दिखाते तो ये 50 किसान पाकिस्तान चले जाते और एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता।