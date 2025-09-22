10 लाख तक का मुफ्त इलाज, कल से रजिस्ट्रेशन; सीएम मान ने पंजाब के लिए किया बड़ा ऐलान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। इसके मुताबिक पंजाब में स्वास्थ्य बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो रहा है। भगवंत मान ने कहा कि कुछ दिनों पहले हमने घोषणा की थी कि प्रदेश में हर परिवार को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। सीएम हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करके लोग 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेंगे। यह इलाज पूरी तरह से कैशलेस रहेगा। भगवंत मान ने बताया कि इसकी शुरुआत तरन तारन और बरनाला से होगी, जहां दो-तीन दिनों के लिए कैंप लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रहेगी। इसमें लोग आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट का इस्तेमाल करके खुद को रजिस्टर करा सकेंगे।



पंजाब के मुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के नागरिक किसी भी बीमारी का इलाज करा सकेंगे। इसमें रूटीन बीमारियों से लेकर बड़े ऑपरेशन तक की सुविधा मौजूद रहेगी। सीएम मान ने बताया कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि एक ही बीमा कार्ड में पूरे परिवार के सदस्य शामिल होंगे।



इस कार्ड के आधार पर सभी को इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे प्रक्रिया भी आसान बनेगी और सभी को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है, जहां हर परिवार को इस तरह की कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। इस स्कीम में 500 से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी अस्पताल शामिल रहेंगे।