पंजाब में गैंगस्टरों की सूचना देने वालों को मिलेंगे 10 लाख रुपए, सरकार ने जारी किया नंबर

Feb 17, 2026 09:26 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पंजाब में गैंगस्टरों और संगठित अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है। पंजाब पुलिस ने एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 जारी किया है। पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट में कहा गया कि फोन या वॉट्सऐप पर मिली हर जानकारी गुप्त रखी जाएगी।

पंजाब में गैंगस्टरों और संगठित अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है। पंजाब पुलिस ने एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 जारी किया है। पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट में कहा गया कि फोन या वॉट्सऐप पर मिली हर जानकारी गुप्त रखी जाएगी। मुखबिर की पहचान कभी नहीं बताई जाएगी। साथ ही, विश्वसनीय टिप्स जो गैंगस्टरों की गिरफ्तारी में मदद करें, उन्हें 10 लाख रुपए तक का नकद पुरस्कार मिलेगा। पुलिस ने बेझिझक सूचना देने को कहा है। विशेष टीमें गठित की गई हैं जो तकनीक और खुफिया जानकारी के दम पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। हेल्पलाइन का फोकस सिर्फ गैंगस्टरों पर है। पुलिस ने कहा है कि गैंगस्टरों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं बचेगी। सामूहिक सहयोग से ही शांति स्थापित होगी। पंजाब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बिना डरे आगे आएं और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ आवाज उठाएं।

पंजाब में गैंगस्टरों का खौफ चरम पर
हाल के दिनों में पंजाब में गैंग गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसके चलते प्रशासन सतर्क है। पंजाब में गैंगस्टर से जुड़ी वारदातें चरम पर पहुंच गई हैं। यहां हाल में कई नेताओं और खिलाड़ियों की हत्याओं ने दहशत पैदा की है। अभी हाल में आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय की हत्या हुई है। यहां विदेश से चलने वाले गैंगस्टर अवैध वसूली और हत्याओं में शामिल है, जिसमें कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदरा जैसे लोग हैं। इस पर लगाम कसने को सरकार की ओर से 'ऑपरेशन प्रहार' चलाया जा रहा है, जिसके तहत गैंगस्टरों के नेटवर्क और उनके सहयोगियों को निशाना बनाते हुए राज्यव्यापी छापेमारी और गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी तक सरकार ने इस अभियान के 2 चरण पूरे कर लिए हैं और आगे इसे और गहन बनाने की तैयारी है।

पंजाब में पहला गैंगस्टर विरोधी कार्य बल थाना बनेगा
पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहला गैंगस्टर विरोधी कार्य बल पुलिस थाना खोलने की मंजूरी दे दी है। इसे पटियाला जिले के राजपुरा में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में 10 फरवरी को पंजाब सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नया पुलिस स्टेशन पंजाब भर में संचालित होगा, जबकि नियमित पुलिस स्टेशनों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र सीमित होता है। गैंगस्टर विरोधी कार्य बल थाने से गैंगस्टर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को मजबूती मिलेगी। साथ ही संगठित अपराध के खिलाफ समन्वित कार्रवाई भी तेज होगी।
