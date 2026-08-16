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स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ की सड़कों पर क्यों मचा हंगामा? छोड़े आंसू गैस के गोले; पंजाब बंद का ऐलान

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी 90 के दशक के उग्रवादियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि सजा पूरी होने के बाद भी सिख बंदी जेलों में हैं। उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े।

Chandigarh Protest
चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन

पंजाब की जेलों में सजा पूरी कर चुके सिख बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को चंडीगढ़ की सड़कों पर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या में उम्रकैद काट रहे जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की भी मांग कर रहे थे। इस दौरान वे पुलिस से भिड़ गए।

21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान

मोहाली से चंडीगढ़ स्थित राजभवन की ओर कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। भीड़ ने ट्रैक्टर से बैरिकेड और कंटीले तार हटाने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें कीं। पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान को हिरासत में ले लिया है। वह दो लोगों के साथ राज्यपाल आवास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वहीं, कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान किया है। शिरोमणि अकाली दल (वारिस पंजाब दे) और निहंग संगठनों समेत कई सिख संस्थाओं ने कौमी इंसाफ मोर्चा को अपना समर्थन दिया है।

हवारा का जेल से जारी हुआ वीडियो

प्रदर्शन से एक दिन पहले शुक्रवार को जेल में बंद जगतार सिंह हवारा का वीडियो संदेश भी सामने आया था। हवारा ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की अपील करते हुए शरारती तत्वों से सावधान रहने को कहा था। हवारा बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल की मांग कर रहे है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल से हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की सिफारिश की है। राज्यपाल ने यह सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है।

उग्रवाद में शामिल लोगों की रिहाई के लिए अभियान

कौमी इंसाफ मोर्चा ने सिख कैदियों की रिहाई के लिए अभियान चला रखा है। इनमें 1990 के दशक में पंजाब के उग्रवादी गतिविधियों में शामिल लोग शामिल हैं। मोर्चा का दावा है कि कई सिख कैदी अपनी सजा पूरी करने के बावजूद अलग-अलग जेलों में बंद हैं। हवारा के अलावा मोर्चा बलवंत सिंह राजोआना और देविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई की भी मांग कर रहा है। राजोआना 1995 में बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी है, जबकि भुल्लर 1993 के दिल्ली बम धमाके के मामले में सजा काट रहा है।

केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी किया है समर्थन

सीएम भगवंत मान ने जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की परोल देने की मांग गृह मंत्रालय से की है। इसका समर्थन केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि बीमार मं से मुलाकात के लिए मानवीय पक्ष को ध्यान में रखना जरूरी है। बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। बिट्टू ने कहा कि बेटे के कामों की सजा मां को नहीं मिलनी चाहिए।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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