30 साल की संपत्ति का 30 मिनट में खुलासा? IPS भुल्लर वाली FIR पर कोर्ट से विजिलेंस को फटकार

संक्षेप: पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर कोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आखिर 30 साल में जमा की गई संपत्ति का सारा खुलासा 30 मिनट में ही कैसे हो गया।

पंजाब के पूर्व डीआईजी आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर पर दर्ज एफआईआर को लेकर चंडीगढ़ कोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (VB) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यह एफआईआर बेहद अजीब है। आखिर भुल्लर की 30 साल में बनाई गई संपत्ति की सारी धरपकड़ 30 मिनट के अंदर ही कैसे हो गई। वहीं कोर्ट ने भुल्लर की सीबीआई कस्टडी 11 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्पेशल सीबीआई जज भावना जैन ने कहा कि भुल्लर ने अपनी 30 साल की सेवा के दौरान इतनी संपत्ति इकट्ठी की। वहीं विजिलेंस ब्यूरो ने इसका खुलासा करने में केवल आधे घंटे का सही समय लिया। उन्हें ऐसी क्या गुप्त जानकारी मिल गई कि 30 मिनट के अंदर ही आय से अधिक संपत्ति का सारा मामला खुलकर बाहर आ गया।

बता दें कि सीबीआई और विजिलेंस ब्यूरो के बीच दो एफआईआर को लेकर खींचतान चल रही है। विजिलेंस ब्यूरो का दावा है कि उसने पहले एफआईआर दर्ज की थी। वहीं सीबीआई ने भी पहले ही एफआईआर फाइल करने का दावा किया है। दोनों ने ही 29 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की ती। सीबीआई ने 16 अक्टूबर को 5 लाख रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने एफआईआर को तुरंत सार्वजनिक कर दिया था वहीं विजिलेंस ब्यूरो ने इसे एक हफ्ते तक छिपाए रखा।

कोर्ट को यह भी पता चला है कि भुल्लर के वकील ने विजिलेंस की एफआईआर मोबाइल ऐप ससे डाउनलोड की थी। हालांकि कोर्ट में जो वर्जन जमा किया गया उसमें एक पेज गायब था। वहीं ब्यूोरो एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी भी कोर्ट में पेश नहीं कर सका। वहीं विजिलेंस ब्यूरो की वकीलल हरभजन कौर कोर्ट में मौजूद भी नहीं थीं। कोर्ट ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि पंजाब पुलिस विजिलेंस आरोपियों के ही साथ दिखाई दे रहा है।