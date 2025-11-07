Hindustan Hindi News
30 साल की संपत्ति का 30 मिनट में खुलासा? IPS भुल्लर वाली FIR पर कोर्ट से विजिलेंस को फटकार

30 साल की संपत्ति का 30 मिनट में खुलासा? IPS भुल्लर वाली FIR पर कोर्ट से विजिलेंस को फटकार

संक्षेप: पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर कोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आखिर 30 साल में जमा की गई संपत्ति का सारा खुलासा 30 मिनट में ही कैसे हो गया।

Fri, 7 Nov 2025 10:46 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब के पूर्व डीआईजी आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर पर दर्ज एफआईआर को लेकर चंडीगढ़ कोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (VB) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यह एफआईआर बेहद अजीब है। आखिर भुल्लर की 30 साल में बनाई गई संपत्ति की सारी धरपकड़ 30 मिनट के अंदर ही कैसे हो गई। वहीं कोर्ट ने भुल्लर की सीबीआई कस्टडी 11 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है।

स्पेशल सीबीआई जज भावना जैन ने कहा कि भुल्लर ने अपनी 30 साल की सेवा के दौरान इतनी संपत्ति इकट्ठी की। वहीं विजिलेंस ब्यूरो ने इसका खुलासा करने में केवल आधे घंटे का सही समय लिया। उन्हें ऐसी क्या गुप्त जानकारी मिल गई कि 30 मिनट के अंदर ही आय से अधिक संपत्ति का सारा मामला खुलकर बाहर आ गया।

बता दें कि सीबीआई और विजिलेंस ब्यूरो के बीच दो एफआईआर को लेकर खींचतान चल रही है। विजिलेंस ब्यूरो का दावा है कि उसने पहले एफआईआर दर्ज की थी। वहीं सीबीआई ने भी पहले ही एफआईआर फाइल करने का दावा किया है। दोनों ने ही 29 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की ती। सीबीआई ने 16 अक्टूबर को 5 लाख रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने एफआईआर को तुरंत सार्वजनिक कर दिया था वहीं विजिलेंस ब्यूरो ने इसे एक हफ्ते तक छिपाए रखा।

कोर्ट को यह भी पता चला है कि भुल्लर के वकील ने विजिलेंस की एफआईआर मोबाइल ऐप ससे डाउनलोड की थी। हालांकि कोर्ट में जो वर्जन जमा किया गया उसमें एक पेज गायब था। वहीं ब्यूोरो एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी भी कोर्ट में पेश नहीं कर सका। वहीं विजिलेंस ब्यूरो की वकीलल हरभजन कौर कोर्ट में मौजूद भी नहीं थीं। कोर्ट ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि पंजाब पुलिस विजिलेंस आरोपियों के ही साथ दिखाई दे रहा है।

सीबीआई कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में संपत्ति बरामद की थी और उसे जांच करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट नेक हा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।

