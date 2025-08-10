आतंकी हमले में घायल इंस्पेक्टर को प्रमोट करे पंजाब सरकार, हाईकोर्ट का आदेश

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आतंकी हमले में घायल हुए पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर को डीएसपी प्रमोट करने का आदेश दिया है। बलबीर सिंह 2015 में दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में घायल हो गए थे।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आतंकी हमले में घायल हुए पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर को डीएसपी प्रमोट करने का आदेश दिया है। बलबीर सिंह 2015 में दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में घायल हो गए थे। पंजाब सरकार ने हमले के बाद सभी कर्मचारियों को एक प्रमोशन देने का फैसला किया था। कोर्ट ने कहा कि बलबीर सिंह भी प्रमोशन के हकदार हैं। सरकार ने एक अन्य पुलिसकर्मी, बिक्रमजीत सिंह बरार को भी डीएसपी के पद पर प्रमोट किया था। यह आदेश बलबीर सिंह की याचिका पर आया है।

एक अन्य पुलिसकर्मी को भी डीएसपी बनाया था

2015 में दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस सेल में इंस्पेक्टर बलबीर सिंह को गोली लगी थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने पहले फैसला किया था कि हमले के बाद सभी कर्मचारियों को एक प्रमोशन दिया जाएगा। यह फैसला कभी बदला नहीं गया इसलिए बलबीर सिंह को भी प्रमोशन मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सरकार ने एक और पुलिस कर्मी बिक्रमजीत सिंह बरार को भी डीएसपी बनाया था। इससे पता चलता है कि सरकार इंस्पेक्टर को भी प्रमोशन दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि डीएसपी के पद पर नियुक्ति 1959 के नियमों के अनुसार होती है। नियम 14 सरकार को किसी भी नियम में छूट देने का अधिकार देता है। इसके लिए सरकार को लिखित में कारण बताना होगा।