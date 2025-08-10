Promote inspector to DSP who got injured during terror attack High Court Orders government आतंकी हमले में घायल इंस्पेक्टर को प्रमोट करे पंजाब सरकार, हाईकोर्ट का आदेश, Punjab Hindi News - Hindustan
आतंकी हमले में घायल इंस्पेक्टर को प्रमोट करे पंजाब सरकार, हाईकोर्ट का आदेश

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Sun, 10 Aug 2025 09:55 PM
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आतंकी हमले में घायल हुए पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर को डीएसपी प्रमोट करने का आदेश दिया है। बलबीर सिंह 2015 में दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में घायल हो गए थे। पंजाब सरकार ने हमले के बाद सभी कर्मचारियों को एक प्रमोशन देने का फैसला किया था। कोर्ट ने कहा कि बलबीर सिंह भी प्रमोशन के हकदार हैं। सरकार ने एक अन्य पुलिसकर्मी, बिक्रमजीत सिंह बरार को भी डीएसपी के पद पर प्रमोट किया था। यह आदेश बलबीर सिंह की याचिका पर आया है।

एक अन्य पुलिसकर्मी को भी डीएसपी बनाया था
2015 में दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस सेल में इंस्पेक्टर बलबीर सिंह को गोली लगी थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने पहले फैसला किया था कि हमले के बाद सभी कर्मचारियों को एक प्रमोशन दिया जाएगा। यह फैसला कभी बदला नहीं गया इसलिए बलबीर सिंह को भी प्रमोशन मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सरकार ने एक और पुलिस कर्मी बिक्रमजीत सिंह बरार को भी डीएसपी बनाया था। इससे पता चलता है कि सरकार इंस्पेक्टर को भी प्रमोशन दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि डीएसपी के पद पर नियुक्ति 1959 के नियमों के अनुसार होती है। नियम 14 सरकार को किसी भी नियम में छूट देने का अधिकार देता है। इसके लिए सरकार को लिखित में कारण बताना होगा।

सरकार ने यह बताया था आधार
बलबीर सिंह 1992 में पंजाब पुलिस में बतौर एएसआई भर्ती हुए थे। 2011 में वे इंस्पेक्टर बने। दीनानगर ऑपरेशन में उन्होंने एसएसपी को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। आतंकियों ने उन पर गोलियां चलाईं, जिससे वे घायल हो गए। उन्हें अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। सरकार ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का और घायल पुलिसकर्मियों को प्रमोशन देने की घोषणा की थी। बलबीर सिंह को स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। डीजीपी ने उन्हें पराक्रम पदक और 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी थी। बाद में राज्य सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों को प्रमोट किया लेकिन बलबीर को डीएसपी के पद पर प्रमोशन नहीं दिया। पंजाब सरकार की दलील थी कि उन्हें पहले ही राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए उन्हें प्रमोट नहीं किया जा सकता। इस पर बलबीर सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

Punjab News

