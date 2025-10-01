Progressive Punjab Summit CM Bhagwant Mann भगवंत मान ने उद्योगपतियों को दिया न्योता, बोले- निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन रहा है पंजाब, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Progressive Punjab Summit CM Bhagwant Mann

भगवंत मान ने उद्योगपतियों को दिया न्योता, बोले- निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन रहा है पंजाब

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है और कहा है कि पंजाब अपनी उद्योग-हितैषी नीतियों और बिजनेस-फ्रेंडली माहौल के चलते दुनिया भर में सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है।

Prabhash Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 04:57 AM
share Share
Follow Us on
भगवंत मान ने उद्योगपतियों को दिया न्योता, बोले- निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन रहा है पंजाब

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नई दिल्ली में उद्योग जगत के दिग्गजों से बात करते हुए उन्हें देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी का न्योता दिया। उन्होंने साफ किया कि पंजाब अब अपार संभावनाओं की जमीन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राज्य मनोरंजन, पर्यटन, खाद्य उत्पादन (फूड प्रोडक्शन) और अन्य कई क्षेत्रों को बड़ा बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने उद्योगपतियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताते हुए उन्हें राज्य की प्रगति में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

उद्योगपति हैं अर्थव्यवस्था की रीढ़

मुख्यमंत्री मान ने जोर देकर कहा कि उद्योगपति अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि वे लाखों परिवारों को रोजगार देते हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में मौजूद अपार संभावनाओं के कारण कई बड़े उद्योगपतियों ने यहां निवेश किया है और अपने कारोबार को बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की कुल जमीन का केवल 1.5 प्रतिशत होने के बावजूद, पंजाब देश के कुल जीडीपी में 3 प्रतिशत का बड़ा योगदान देता है।

'पंजाब में कुछ भी उग सकता है'

मुख्यमंत्री ने पंजाब को महान गुरुओं, संतों और पैगंबरों की पवित्र भूमि बताया। उन्होंने कहा कि यहां के मेहनती और साहसी लोगों ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पंजाब की उपजाऊ धरती पर कुछ भी उग सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी माना कि कठिन समय ने कभी राज्य के उद्योगों को झटका दिया था, लेकिन यह फिर से विकसित हुआ और आगे बढ़ा है।

फिल्म सिटी और खेल का बुनियादी ढांचा

भगवंत सिंह मान ने बताया कि राज्य सरकार मनोरंजन और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म सिटी बनाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब वीडियो और फिल्मों की शूटिंग के लिए बिल्कुल सही माहौल देता है, क्योंकि यहां बहुत सारे प्राकृतिक और सुंदर दृश्य हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आमतौर पर देश और खासकर पंजाब में मनोरंजन के बुनियादी ढांचे की कमी रही है, इसलिए राज्य सरकार अब इस पर खास ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि पवित्र शहर अमृतसर में एक और क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे खेल उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

बिजली, खाद्य उत्पादन और सिंगल विंडो सिस्टम

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 'वित्त से अधिक' काम कर रही है। उन्होंने उद्योग के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने का भरोसा दिया और बताया कि पंजाब में पाँच पावर प्लांट हैं और सभी राज्य सरकार के हैं। बिजली उत्पादन के लिए कोयले के बड़े भंडार मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि पंजाब देश का अन्नदाता है, इसलिए यहां खाद्य उत्पादन उद्योग (फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री) के लिए जबरदस्त संभावनाएं हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि राज्य ने सिंगल विंडो प्रणाली को सही मायने में लागू किया है।

निवेश का पसंदीदा ठिकाना

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब अपनी साहसी और उद्यमी भावना के लिए हमेशा जाना गया है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों में राज्य के औद्योगिक सफर में बड़ी प्रगति हुई है और यह अब फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट, आईटी, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा औद्योगिक हब बन गया है।

उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा, 'मार्च 2022 से पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 4.7 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की संभावना है।' उन्होंने गर्व जताते हुए कहा कि नेस्ले, क्लास, फ़्रोडेनबर्ग, कारगिल और बर्बियो जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब पंजाब में अपना बेस बना चुकी हैं और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जापान, अमेरिका, जर्मनी, यूके, यूएई और अन्य देशों का निवेश राज्य की वैश्विक पहुँच को दिखाता है।

कारोबार करने में सहजता

मुख्यमंत्री ने कहा कि पद संभालने के बाद उन्होंने निवेश-हितैषी माहौल तैयार किया है, जिसके कारण पंजाब आज कारोबार करने में आसान माहौल ('ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस') बनाने में शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल की शुरुआत का जिक्र किया, जो भारत का सबसे उन्नत सिंगल-विंडो सिस्टम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ऑफलाइन आवेदन की जरूरत खत्म करके त्वरित अनुमतियां दे रही है, और राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत 125 करोड़ रुपये तक की योग्य इकाइयों के लिए केवल पाँच दिनों में सैद्धांतिक मंजूरी (प्रिंसिपल अप्रूवल) दी जाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब 45 दिनों के भीतर समयबद्ध अनुमतियाँ और अन्य बड़े नियामक सुधार (रेगुलेटरी रिफॉर्म) लागू करने वाला पहला राज्य है।

नई उद्योग नीति और सेक्टोरल कमेटियां

भगवंत सिंह मान ने सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास तभी संभव है, जब दोनों बराबर भागीदार के रूप में काम करें। इसी सिद्धांत पर 2022 में नई उद्योग नीति तैयार की गई, जिसे उद्योग जगत के दिग्गजों की सलाह से बनाया गया। अब राज्य सरकार ने प्रत्येक औद्योगिक सेक्टर की जरूरत के हिसाब से नीतियाँ बनाने के लिए दिग्गजों की अध्यक्षता में 24 सेक्टोरल कमेटियाँ भी बनाई हैं।

प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 का न्योता

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को समानता, पारदर्शिता और आपसी सहयोग की भागीदारी का आश्वासन दिया। उन्होंने उनसे प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के छठे संस्करण में शामिल होने का न्योता दिया। यह सम्मेलन 13, 14 और 15 मार्च, 2026 को मोहाली, पंजाब में आयोजित होगा।

उन्होंने कहा, 'आपकी विशेषज्ञता और सूझबूझ पंजाब के भविष्य को आकार देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह सम्मेलन सहयोग के अवसरों की पड़ताल करने और नेटवर्किंग के लिए आदर्श मंच प्रदान करेगा।' उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर पंजाब में टिकाऊ, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक माहौल तैयार कर सकते हैं।

Punjab Bhagwant Mann

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।