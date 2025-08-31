priest abducted minor girl who came to pray in Punjab church luring her promise of marriage चर्च में प्रेयर करने आती थी नाबालिग लड़की, शादी का झांसा देकर भगा ले गया पादरी, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
priest abducted minor girl who came to pray in Punjab church luring her promise of marriage

चर्च में प्रेयर करने आती थी नाबालिग लड़की, शादी का झांसा देकर भगा ले गया पादरी

पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि उसका परिवार प्रभु यीशु मसीह में आस्था रखता है। वे हर रविवार को चर्च जाते हैं और प्रभु का सत्संग करते हैं। उनकी बेटी लगभग 16 वर्ष तीन महीने की है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोनी देवीSun, 31 Aug 2025 08:35 PM
पंजाब के मुक्तसर में एक चर्च के पादरी ने यहां प्रेयर के लिए आने वाली नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गया। लड़की 16 अगस्त से घर से लापता है। परिवार ने अपने स्तर पर जांच की तो पता चला कि उनकी नाबालिग बेटी को पादरी इंद्रजीत सिंह भगा ले गया है। पीड़ित परिवार ने थाना सदर पुलिस में ​शिकायत दी। पुलिस ने पादरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक न तो पादरी पुलिस की गिरफ्त में आया है और न ही नाबालिग लड़की बरामद हुई।

पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि उसका परिवार प्रभु यीशु मसीह में आस्था रखता है। वे हर रविवार को चर्च जाते हैं और प्रभु का सत्संग करते हैं। उनकी बेटी लगभग 16 वर्ष तीन महीने की है। चर्च में पादरी इंद्रजीत सिंह उर्फ दीप कच्चा थांदेवाला रोड स्थित अमन कालोनी का निवासी है। वह हर रविवार को प्रार्थना कराता था। उनका परिवार सिंह के बहुत करीब था। 15 अगस्त को उनकी गर्भवती पुत्रवधू की डिलीवरी होनी थी। इस कारण वे दो दिन अस्पताल में रहे। 16 अगस्त रात को वह और पत्नी घर में सो रहे थे और लड़की बाहर बरामदे में सोई थी।

नींद खुली तो लड़की गायब

रात को लगभग 2.30 बजे जब पत्नी की नींद खुली तो उसने देखा कि लड़की घर पर नहीं है। तलाश करने पर पता चला कि पादरी इंद्रजीत सिंह लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। इसके बाद पुलिस को ​शिकायत दी गई। पुलिस ने पादरी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पंजाब में पादरियों की ऐसी करतूतें पहले भी सामने आ चुकी हैं। पंजाब में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले कई पादरियों पर संगीन आरोप लगते रहे हैं।

कई पादरियों का खेल पकड़ा गया

जालंधर में द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम नामक सबसे बड़ी चर्च चलाने वाला पादरी बजिंदर सिंह जीरकपुर की एक महिला से रेप के आरोप में जेल में बंद है। चमत्कार करने का दावा करने वाले बजिंदर के लाखों अनुयायी हैं। ऐसे ही मिनिस्ट्री नाम से चर्च चलाने वाला अंकुर नरुला बुरी आत्मा से बचाने, लाइलाज बीमारी के इलाज और आर्थिक तंगी दूर करने का दावा करता है। कपूरथला जिले के खोजेवाला गांव में लंबे समय से पादरी हरप्रीत देओल ओपन डोर चर्च चलाता है। उसने बड़े स्तर पर दलितों का धर्म परिवर्तन किया है। साल 2011 की जनगणना में पंजाब में सिख आबादी लगभग 57 फीसदी थी, हिंदू 38.5 प्रतिशत, वहीं क्रिश्चियन समुदाय डेढ़ फीसदी से भी कम था। अब ईसाई धर्म को मानने वाले 15 फीसद से ऊपर जा चुके हैं। बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, नौकरी और इलाज के नाम पर गरीब परिवारों को ईसाई बनाया जा रहा है।

