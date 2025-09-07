Politics in Punjab over PM Modi Visit to flood affected areas AAP blames for Photo session पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले सियासी खींचतान शुरू, आप ने बताया तस्वीरें खिंचवाने का मौका, Punjab Hindi News - Hindustan
पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले सियासी खींचतान शुरू, आप ने बताया तस्वीरें खिंचवाने का मौका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वह सबसे ज्यादा प्रभावित तीन जिलों, गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन का दौरा कर सकते हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सियासी खींचतान शुरू कर दी है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Sun, 7 Sep 2025 02:54 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वह सबसे ज्यादा प्रभावित तीन जिलों, गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन का दौरा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री बाढ़ से तबाह हुए पंजाब के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा कर सकते हैं। वहीं, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से पहले ही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच सियासी खींचतान शुरू हो गई है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ऐसे दौरों को सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने का मौका बता दिया है।

मंत्री हरपाल सिंह ने केंद्र की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को अगर राहत पैकेज देना होता तो कम से कम राज्य के बकाया 6000 करोड़ रुपये ही जारी कर देते। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने इस संबंध में मांग भी की, लेकिन जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से पंजाब को 50000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केंद्र के ग्रामीण विकास कोष से भी 8000 करोड़ रुपए का भुगतान भी लंबित है।

पंजाब के लिए एक शब्द तक नहीं बोला
चीमा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री पंजाब का दौरा कर रहे हैं। यह दौरा सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने का मौका है। उन्होंने कहा कि पंजाब लंबे समय से बाढ़ की समस्या झेल रहा है। जान माल का भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक किसी तरह की राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। अगर किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा आती है, तो तुरंत राहत राशि जारी कर दी जाती है। पंजाब पिछले 15 दिनों से बाढ़ से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पंजाब के लोगों को साथ खड़ा होने का भरोसा देने के लिए भी एक शब्द नहीं लिखा। ऐसे में पंजाब को राहत पैकेज मिलेया या नहीं, अनिश्चित है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लिए अफगानिस्तान पहले है और पंजाब की कोई चिंता नहीं है। मानवता के लिए अफगानिस्तान को राहत भेजना सही है, लेकिन पंजाब का भी ध्यान देना चाहिए।

शिवराज के पंजाब दौरे पर भी हुई थी राजनीति
हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पंजाब दौरे पर भी जम कर राजनीति हुई थी। शिवराज चौहान ने बाढ़ की गंभीरता बढ़ाने में अवैध खनन को कारण बताया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब में बाढ़ कारण नदियों में हुई अवैध माइनिंग है। इस पर पंजाब सरकार ने पलटवार करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार अपनी गलतियों का ठीकरा हम पर फोड़ रहा है, ऐसी राजनीति करने का यह उचित समय नहीं है।

जल स्रोत विभाग के मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा था कि 1988 में जब सर्वाधिक बड़ी बाढ़ आई थी तब भी 11.20 लाख क्यूसिक पानी आया था। लेकिन इस साल 14.11 लाख क्यूसिक पानी आया। जो बीस फीसदी आया। यही बाढ़ का बड़ा कारण है लेकिन केंद्रीय मंत्री रावी, ब्यास, सतलुज, घग्गर में गैर कानूनी माइनिंग को बाढ़ का कारण बता रहे हैं।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

