पंजाब में बढ़ा सियासी बवाल, बहुमत साबित करने की तैयारी में AAP; सड़क पर सत्र चलाने लगी बीजेपी
राघव चड्ढा समेत सात सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब में सियासी बवाल बढ़ गया है। सीएम भगवंत मान ने विशेष सत्र बुलाया है तो वहीं बीजेपी सदन के बाहर 'जनता की विधानसभा' चला रही है। AAP बहुमत साबित करने की तैयारी में है।
राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब में सियासी बवाल मचा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। इसी बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज यानी शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बुलाया गया यह सत्र अब शक्ति परीक्षण का केंद्र बन गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी सरकार के पास पूरा बहुमत है और वह किसी भी समय इसे साबित करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, विपक्ष इस दावे पर लगातार सवाल उठा रहा है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सदन में विश्वासमत प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। 117 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 59 विधायकों की जरूरत होती है और AAP के पास फिलहाल पर्याप्त संख्या बताई जा रही है। पार्टी ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर समय से पहले विधानसभा पहुंचने के निर्देश दिए हैं।
सदन में कांग्रेस का हंगामा, भाजपा बाहर चला रही समानांतर सत्र
सदन के भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के बीच तीखी नोकझोंक हुई, वहीं भाजपा ने सत्र का पूर्ण बहिष्कार किया। भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर अपनी एक समानांतर जनता की विधानसभा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के विशेष सत्र का सहारा ले रही है।
बेटी के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा विपक्ष: भगवंत मान
सीएम भगवंत मान भावुक हो गए। उन्होंने विपक्ष पर अपनी बेटी के बारे में अभद्र टिप्पणियां करने का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई। मान ने कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा का नाम लेकर कहा कि वे सदन की पवित्रता और लोगों के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं।
हरभजन सिंह की सुरक्षा पर क्यो बाला कोर्ट
एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को राज्य में कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अदालत का यह अंतरिम आदेश हरभजन की एक याचिका पर आया जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार को उनकी सुरक्षा बहाल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने पंजाब राज्य को एक नोटिस भी जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 12 मई तय की गई है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)
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