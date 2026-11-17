पंजाब में पुलिसकर्मी की हत्या, आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी; पूरे शहर में अलर्ट
गुरदासपुर में एक पुलिसकर्मी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हेड कॉन्स्टेबल विनोद कुमार की हत्या की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने ली है। ट्रेनिंग से लौटते वक्त वह लापता हो गए थे।
पंजाब में एक पुलिसकर्मी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। संगरूर से ट्रेनिंग प्रोग्राम से लौट रहे हेड कॉन्स्टेबल विनोद कुमार गुरदासपुर के बस स्टैंड से ही लापता हो गए। इसके बाद उनका शव पाया गया। इस पूरे मामले में आतंकवादी ऐंगल सामने आया है। पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा समर्थित तहरीक-ए-तालिबान हिन्दुस्तान ने विनोद कुमार की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठइया ने दावा किया कि सीसीटीवी में देखा गया है कि दो नकाबपोशों ने हेड कॉन्स्टेबल विनोद कुमार को किडनैप कर लिया था।
आतंकी संगठन ने ली हत्या की जिम्मेदारी
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया जाने लगा। इसमें विनोद कुमार की हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। इसके अलावा पोस्टर में पुलिसकर्मियों और सुरक्षाबलों को धमकी भी दी गई है। पोस्टर में लिखा है, हम गलियों में कम और घर में ज्यादा मारते हैं। पंजाब पुलिस ने इन पोस्टर को लेकर कोई बयान नहीं जारी किया है।
सिर पर थे चोट के निशान
विनोद कुमार का शव मानकौर बाइपास, गुरदासपुर में पाया गया था। उनके सिर में चोट का निशान था। सुजानपुर थाने में वायरलेस ऑपरेटर का काम करते थे। उनका मकान कृष्णा नगर में था और ट्रेनिंग के लिए वह संगरूर गए थे। विनोद कुमार ने अपने भाई को फोन किया था और कहा था कि उन्हें बाइपास से रिसीव कर ले। भाई उन्हें लेने के लिए बाइपास गया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उन्होंने कई बार फोन मिलाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
इस घटना के बाद गुरदासपुर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है और हत्यारों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पंजाब में पुलिसकर्मियों पर हमले अकसर होते रहते हैं। पहले भी कई पुलिसकर्मियों की अज्ञात हमलावरों ने हत्या की है। इके अलावा कई जगहों पर ग्रेनेड अटैक भी किया गया है।
इससे पहले अक्टूबर में ही एएसआईइकबाल सिंह का नौशेरा पन्नू गांव, तरनतारन में शव पाया गया था। वहीं अक्टूबर में ही एएसआई सुखचैन सिंह पर मोटरसाइकल सवार बदमाशों ने हमला कर दिया था। एएसआई हरजीत सिंह की अमृतसर में सितंबर महीने में हत्या कर दी गई थी। 18 सितंबर को एएसआई हरजीत सिंह की भी अमृतसर में हत्या कर दी गई थी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें