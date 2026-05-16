सुबह-सुबह महिला SDM के घर पहुंची पुलिस, कर लिया गिरफ्तार; जानें क्या है पूरा मामला
गुरदासपुर में पुलिस ने पीसीएस अधिकारी एसडीएम अनुप्रीत कौर रंधावा को गिरफ्तार कर लिया है। उनपर जम्मू-कश्मीर-राजस्थान हाइवे अधिग्रहण के लिए 1 करोड़ से ज्यादा के गबन का केस दर्ज है। आरोप है कि अपात्र लोगों के खाते में भी पैसे भेजे गए थे।
गुरदासपुर में पुलिस ने शनिवार सुबह 7 बजे पीसीएस अधिकारी एसडीएम अनुप्रीत कौर रंधावा को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी जम्मू-कश्मीर-राजस्थान हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के गबन से जुड़ी जांच के बाद हुई है। यह गबन 9 जनवरी 2018 से 11 फरवरी 2019 तक हुआ। अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल थे और रकम किस प्रकार जारी की गई।
अपात्र लोगों के खातों में ट्रांसफर किए लाखों रुपए
जम्मू-कश्मीर राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग के निर्माण के लिए सरकार द्वारा जमीन एक्वायर की गई थी। उस समय एसडीएम पट्टी अनुप्रीत कौर द्वारा कथित तौर पर उन लोगों को लाभ पहुंचाया, जिनकी जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं ली गई थी। पट्टी के एसडीएम नवराज सिंह बराड़ ने डीसी प्रदीप सभ्रवाल को 5 सितंबर 2018 को इस गबन के संबंध में शिकायत दी थी। आरोप है कि 9 जनवरी 2018 से 11 फरवरी 2019 बीच जमीन अधिग्रहण के एवज में सरकार की ओर से जारी 1 करोड़ 63 लाख की राशि 5 अपात्र लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई।
जांच में पाया गया कि इन पांच व्यक्तियों के नाम नोटिफिकेशन में शामिल नहीं हैं। इन लोगों के नाम जसबीर कौर निवासी मानांवाला अमृतसर, राजविंदर कौर निवासी फताहपुर अलगो महमूदपुरा तरनतारन, सरताज सिंह निवासी कोट दसौंधी मल्ल, बिक्रमजीत सिंह निवासी होशियार नगर अमृतसर और गुरजीत कौर निवासी कोट दसौंधी मल्ल हैं। इसी के आधार पर बैंक खातों की जांच की गई। इसमें पाया कि तत्कालीन एसडीएम पट्टी अनुप्रीत कौर के हस्ताक्षरों के बाद राशि जारी की गई थी। पांच सितंबर 2019 को थाना सिटी पट्टी में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
निजी जीवन भी रहा विवादों में
पीसीएस अधिकारी अनुप्रीत कौर का निजी जीवन भी विवादों में रहा है। उन्होंने अपने पति अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी बचित्तर सिंह पर कई बार आरोप लगाए। 2015 में अनुप्रीत ने पति पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था तो 2017 में नशे का आदी बताते हुए कहा कि हेरोइन तस्करी के मामले की पुलिस जांच में ढिल्लों के पाकिस्तान के तस्करों से संबंधों का पता चला था।
(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)
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