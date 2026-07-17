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पीएम मोदी ने मनीष तिवारी से मंच पर मिलाया हाथ, लोग बोले- ये भी हैक हो गए; VIDEO

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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चंडीगढ़ पहुंचे पीएम मोदी से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मंच पर मुलाकात की। इस दौरान, उन्होंने हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बातचीत करते दिखे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो चर्चा का केंद्र बन गया है।

पीएम मोदी ने मनीष तिवारी से मंच पर मिलाया हाथ, लोग बोले- ये भी हैक हो गए; VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान, स्टेज पर कई भाजपा नेताओं के अलावा, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की मौजूदगी ने विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू कर दीं। हालांकि, सांसद होने के नाते मनीष तिवारी का मौजूद रहना एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने मनीष तिवारी से हाथ मिलाया और काफी देर तक बातचीत की, सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह-तरह के कमेंट्स होने लगे।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी, चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिख रहे हैं।पीएम मोदी और मनीष तिवारी की आपस में हंस-हंसकर बातचीत हो रही है। आखिरी में मनीष तिवारी जेपी नड्डा की ओर इशारा भी करते हैं। पीएम मोदी और तिवारी हाथ भी मिलाते दिखाई दे रहे। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा कि मनीष तिवारी भी हैक हो गए।

उल्लेखनीय है कि मनीष तिवारी ने हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए घोषित हुई कांग्रेस की पंजाब टीम को लेकर बयान दिया था। तिवारी को पंजाब चुनाव में कांग्रेस हाईकमान ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, जिसके बाद उन्होंने निराशा भी जताई थी। उन्होंने खुद को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए लिखा था, ''है बड़ा कोई अवगुण उसमे जिसे कोई हुनर आवे।''

'जो होगा, होगा...'

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''काश मेरे पास लोगों और संस्थाओं की इनसिक्योरिटीज के लिए कोई एंटीडोट होता। यह कहने के बाद कि कांग्रेस ने मुझे पिछले 45 सालों में काफी कुछ दिया है और मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी दशकों से इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेवा में लगा दी है। जो होगा, होगा।'' बता दें कि मनीष तिवारी और शशि थरूर कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं, जो अपनी पार्टी के फैसलों के खिलाफ बोलते रहते हैं।

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जी-23 का हिस्सा थे मनीष तिवारी

मनीष उन 23 वरिष्ठ नेताओं (जी-23) में शामिल थे जिन्होंने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में बड़े बदलाव, पूर्णकालिक नेतृत्व, आंतरिक चुनाव और जवाबदेही की मांग की थी। उनका कहना था कि कांग्रेस को बिजनेस ऐज यूजुअल से बाहर निकलना होगा और संगठन में सुधार जरूरी है। इसके अलावा, वे जून 2025 में विदेश भेजे गए सरकार के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जोकि केंद्र ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए बनाया था। इस दौरान भी मनीष तिवारी ने कई बयान दिए थे, जिसने कांग्रेस को असहज कर दिया था।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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