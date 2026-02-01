पीएम मोदी ने किया हलवारा एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल का उद्घाटन, लुधियाना को मिली एयर कनेक्टिविटी

संक्षेप: नए टर्मिनल में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एलईडी लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रीसाइकल वाटर का उपयोग शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर रविवार को पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखा। संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश होने के कुछ ही घंटे के बाद प्रधानमंत्री आदमपुर पहुंचे थे। उन्होंने लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हलवारा एयरपोर्ट का नया सिविल टर्मिनल पंजाब में हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा।

300 यात्रियों को संभालने की क्षमता यह टर्मिनल पंजाब सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया ने संयुक्त रूप से बनाया है। इसकी लागत करीब 54.67 करोड़ रुपए है। हलवारा एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के बेस पर विकसित किया गया है। इस नए टर्मिनल के शुरू होने से क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह टर्मिनल लगभग 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है और पीक आवर में करीब 300 यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। सालाना करीब दो लाख यात्रियों को सेवा देने की क्षमता भी इसमें मौजूद है।

नए टर्मिनल में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एलईडी लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रीसाइकल वाटर का उपयोग शामिल है। हलवारा एयरपोर्ट का रनवे बड़े विमानों जैसे ए-320 विमान को संभालने में सक्षम है। इससे पहले लुधियाना एयरपोर्ट की रनवे क्षमता सीमित थी, जिसके कारण यात्रियों को दिल्ली, चंडीगढ़ या अमृतसर से फ्लाइट लेनी पड़ती थी। इस नई सुविधा से क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा क्षेत्र को भी बड़ा फायदा मिलेगा।

मार्च के पहले सप्ताह में लुधियाना-दिल्ली के बीच उड़ान अधिकारियों के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह से हलवारा एयरपोर्ट से लुधियाना-दिल्ली के बीच नियमित घरेलू उड़ान शुरू होने की संभावना है, जिसे एयर इंडिया द्वारा संचालित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार मार्च माह के पहले सप्ताह से हलवारा एयरपोर्ट से लुधियाना-दिल्ली के बीच नियमित घरेलू उड़ान शुरू होने की संभावना है, जिसे एयर इंडिया द्वारा संचालित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मान बोले-शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर हो एयरपोर्ट मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा कि हलवारा अब तक केवल एक एयरफोर्स स्टेशन था, लेकिन इसे सिविल एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने में भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि चूंकि यह क्षेत्र शहीद करतार सिंह सराभा की धरती है, इसलिए एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए।