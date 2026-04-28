रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की साजिश, दबोचे गए 4 आतंकवादी; ISI से कनेक्शन
पटियाला के राजपुरा में रेलवे ट्रैक पर बम लगाने के मामले में चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है एजेंसियों का कहना है कि ये आतंकी आईएसआई के इशारे पर काम करते थे। बम लगाते वक्त एक आतंकी के चीथड़े उड़ गए थे।
पटियाला के राजपुरा में अंबाला-अमृतसर रेल फ्रेट कॉरिडोर पर हुए ब्लास्ट मामले में पटियाला पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे आतंकी माड्यूल के चार आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पकड़े आरोपियों की पहचान प्रदीप सिंह खालसा निवासी मानसा, कुलविंदर सिंह निवासी मानसा, सतनाम सिंह निवासी पंजवड़ जिला तरनतारन और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी बाबा बिधि चंद नगर मुरादपुर खुर्द गोइंदवाल, बाइपास तरनतारन के तौर पर हुई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीआईजी पटियाला रेंज कुलदीप सिंह चाहल और एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि शंभू-अंबाला रेलवे मार्ग पर हुए बम धमाके की गुत्थी सुलझाने के लिए एसपी (हेडक्वार्टर) वैभव चौधरी, डीएसपी सुखअमृत सिंह रंधावा, सीआईए पटियाला इंचार्ज प्रदीप बाजवा, सीआईए समाना इंचार्ज अंकुरदीप सिंह, थाना कोतवाली पटियाला के एसएचओ इंस्पेक्टर जसप्रीत सिंह काहलो और स्पेशल सेल राजपुरा के इंचार्ज एसआई मनप्रीत सिंह की टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने प्रदीप सिंह खालसा, कुलविंदर सिंह बग्गा, सतनाम सिंह सत्ता और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को मंगलवार को पटियाला में बड़ी नदी बांध रोड के पास से गिरफ्तार किया और उनके पास से हथियार व गोला-बारूद बरामद किया। एक बम, 2 पिस्तौल सहित जिंदा कारतूस, आईईडी बनाने में प्रयुक्त सामग्री, लैपटॉप और अन्य तकनीकी उपकरण बरामद हुए हैं।
पाकिस्तानी हैंडलरों ने मुहैया कराये विस्फोटक और हथियार
डीआईजी ने बताया कि इस मॉड्यूल का मुख्य सरगना प्रदीप सिंह खालसा है, जो खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित होकर चलदा वहीर चक्रवर्ती अटारिए नामक संगठन चला रहा था। वह विदेश में मलेशिया स्थित खालिस्तानी उग्रवादी समूहों और पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के संपर्क में था। उन्होंने बताया कि इनका मकसद पंजाब में आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर शांति भंग करना था, जिसके लिए पाकिस्तान स्थित हैंडलरों द्वारा इन्हें भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार मुहैया कराए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। मॉड्यूल का सरगना प्रदीप सिंह खालसा अपने साथियों के साथ पंजाब के प्रमुख रेलवे मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर बम धमाके कर राज्य में उग्रवाद को दोबारा पैदा करना चाहता था। आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। उन्हें अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा, ताकि विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थकों से उनके संबंधों और विदेशी फंडिंग की गहराई से जांच की जा सके।
बम लगाने वाले के उड़ गए चीथड़े
अंबाला-अमृतसर रेल फ्रेट कॉरिडोर पर बम लगाते हुए तरनतारन जिले के गांव पंजवड़ के रहने वाले जगरूप सिंह उर्फ जूपा के चीथड़े उड़ गए थे। पुलिस के अनुसार जगरूप सिंह ही ट्रैक पर विस्फोटक लगाने पहुंचा था, जिसके फटते ही जगरूप के भी चिथड़े उड़ गए। शव के टुकड़े करीब 100 मीटर की दायरे में बिखरे मिले। जगरूप जिस गांव पंजवड़ का रहने वाला था और इसी गांव से संबंधित कई लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया भी इसी गांव का रहने वाला था। जगरूप ने 5-7 साल पहले निहंग बाना पहनना शुरू किया था। वह दुबई भी होकर आया। हालांकि, उसके किसके साथ कनेक्शन थे, इसकी जानकारी गांव के लोगों को नहीं है। जगरूप सिंह खड़ूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह का करीबी रहा है। उसने अमृतपाल के इलेक्शन में उसका साथ दिया था।
(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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