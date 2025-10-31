पंजाब के लोग 2027 में दोबारा गलती नहीं करें; कैप्टन अमरिंदर ने भगवंत मान को बताया जोकर

Hindustan Hindi News
संक्षेप: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की जनता से 2027 के चुनावों में भाजपा को वोट देने की अपील की। उन्होंने वर्तमान AAP सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज राज्य की जनता से अपील की कि वे 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मौका दें और फिर से कोई गलती न करें। पटियाला में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य को अराजकता, नशे की महामारी और आर्थिक बदहाली की ओर धकेल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब को ऐसे शासन की जरूरत है जो राज्य के हितों को केंद्र के सामने मजबूती से रख सके। कैप्टन अमरिंदर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस और अकाली दल सरकारों पर भी पंजाब की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “केवल भाजपा सरकार ही पंजाब और भारत दोनों को विश्व मंच पर मजबूत बना सकती है। बड़े उद्योग तभी निवेश करेंगे जब राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल होगी।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देशहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटल है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यक्रम एक कॉमेडी शो जैसे लगते हैं। कैप्टन अमरिंदर ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि केंद्र द्वारा भेजे गए 12,000 करोड़ के स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) का पैसा आखिर गया कहां?

उन्होंने पाकिस्तान पर भी आरोप लगाया कि वह भारत की युवा पीढ़ी को नशे के जरिए बर्बाद कर देश की रक्षा कमजोर करने की साजिश कर रहा है।

रैली में भाजपा पंजाब अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने भी राज्य सरकार पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब गैंगस्टर राज चल रहा है, अपराधी जेलों के अंदर से इंटरव्यू तक दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तुलना करते हुए उन्होंने कहा, “दो कॉमेडियन — भगवंत मान और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने-अपने राज्य तबाह कर दिए हैं।” शर्मा ने AAP के भ्रष्टाचार विरोधी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो नेता कभी आम आदमी थे, आज आलीशान बंगलों में रह रहे हैं।

इस मौके पर उनके पूर्व विशेष कार्य अधिकारी (OSD) संदीप बराड़ सहित कई स्थानीय नेता भाजपा में शामिल हुए।

वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने कैप्टन अमरिंदर पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने बड़े नशा तस्करों को बचाया और पंजाब के युवाओं के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कैप्टन के हटने के बाद कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 दिसंबर 2021 को बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ केवल राजनीतिक लाभ के लिए कमजोर एनडीपीएस केस दर्ज किया।

कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
