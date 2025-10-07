बस की छत पर बैठे थे यात्री, लेंटर से टकरा गया सिर; तीन की तत्काल मौत

अमृतसर में सोमवार देर रात एक बस की छत पर बैठे यात्री लेंटर से टकरा गए। जानकारी के मुताबिक तीन की मौके पर मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। वहीं 6 अन्य यात्री भी घायल हुए हैं।

पंजाब के अमृतसर में सोमवार देर रात एक निजी बस की छत पर सवार यात्रियों की बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) के स्टैंड के लिंटर से टकराने से दो नाबालिगों सहित तीन यात्रियों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान गुरसिमरनदीप सिंह, सिकंदर सिंह और सतिंदर सिंह के रूप में की गई है। एक अन्य यात्री खुशविंदर सिंह की हालत नाजुक है। ये सभी मुक्तसर साहिब के गांव बालमगढ़ के रहने वाले थे। दुर्घटना के समय बस की छत पर लगभग 15 लोग सवार थे। बस चालक को करीब आधा किलोमीटर आगे जाकर पता चला था कि बस पर बैठे युवक घायल हुए हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त शीतल सिंह ने मंगलवार को बताया कि घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बस को जब्त कर लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि निजी बस जालंधर जा रही थी। बस में क्षमता से अधिक लोग सवार थे, इसलिए कुछ यात्री बस की छत पर बैठ गए। जैसे ही बस तरनवाला ब्रिज क्षेत्र के पास पहुंची और बीआरटीएस लेन में प्रवेश किया,छत पर बैठे यात्री लिंटर से टकरा गए।

मुक्तसर के रामगढ़ निवासी यात्री रणजीत ने बताया कि बस चालक ने युवकों को अंदर बैठने के लिए कहा था। करीब पन्द्रह युवक छत पर चढ़ गए और उन्होंने किसी की नहीं सुनी। रात तकरीबन नौ बजे बस बाबा बुड्ढा साहिब (तरनतारन) से मुक्तसर साहिब के लिए निकली थी। घटना के बाद बस को रोकने वाले अमृतसर के नितिन ने बताया कि बस नॉर्मल स्पीड पर थी। हादसे के बाद भी चालक को इसकी जानकारी नहीं हुई और वह बस चलाता रहा। घटनास्थल से करीब आधा किलोमीटर आगे उन्होंने बस को तारां वाला पुल के पास रुकवाया और चालक को हादसे की जानकारी दी।

यात्री महेश सिंह ने बताया कि हादसे में नीचे गिरने वाले पांच से अधिक लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें तीन की मौत हो चुकी है और एक की हालत गंभीर है। घटना के समय बस के अंदर यात्रियों को भी एक्सीडेंट का पता नहीं चला। बस रुकने के बाद समझ आया कि हादसा हुआ है, जिसमें कुछ युवक नीचे गिर गए हैं।