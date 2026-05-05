चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में यात्री का फटा पावर बैंक, लगी आग; 5 लोग घायल
इंडिगो की यह फ्लाइट मंगलवार को हैदराबाद से चंडीगढ़ आई थी। फ्लाइट के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड होते ही इसमें सवार एक यात्री के पावर बैंक में ब्लास्ट हो गया। इससे यात्रियों में खलबली मच गई और एयर लाइन स्टाफ ने तुरंत उन्हें बहार निकाला।
पंजाब के मोहाली स्थित शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट (नंबर 6E108) लैंड होते ही एक यात्री के पावर बैंक में ब्लास्ट हो गया। इससे यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में यात्रियों को इमरजेंसी डोर से बाहर निकाला गया। इस हादसे में 5 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। विस्फोट के कारण केबिन के अंदर थोड़ी देर के लिए आग भी लग गई, जिसे केबिन क्रू ने अग्निशामक यंत्रों की मदद से तुरंत बुझा दिया।
इंडिगो की यह फ्लाइट मंगलवार को हैदराबाद से चंडीगढ़ आई थी। फ्लाइट के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड होते ही इसमें सवार एक यात्री के पावर बैंक में ब्लास्ट हो गया। इससे यात्रियों में खलबली मच गई और एयर लाइन स्टाफ ने तुरंत उन्हें बहार निकाला। हादसे में चार से पांच यात्रियों के घायल होने की सूचना है। घायलों को जीरकपुर के एम केयर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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